MSV Neuruppin will Wiedergutmachung – Verfolger lauern auf Ausrutscher

Nach der ersten Niederlage des Spitzenreiters MSV Neuruppin rückt die Brandenburgliga enger zusammen. Stahl Brandenburg, Süd 05 und Miersdorf lauern in Schlagdistanz. Am 9. Spieltag stehen Duelle mit viel Brisanz an. Los geht es bereits am heutigen Donnerstag mit dem Heimspiel des Tabellenführers MSV Neuruppin gegen den TuS 1896 Sachsenhausen.

Der Spitzenreiter will Wiedergutmachung. Nach der 1:2-Niederlage in Fürstenwalde möchte der MSV 1919 Neuruppin von Trainer Dietmar Demuth vor heimischer Kulisse wieder ein Zeichen setzen. Dabei musste der Tabellenführer zuletzt nicht nur die erste Saisonniederlage, sondern auch den Platzverweis von Petro Dolhov (31. Minute) verkraften. Der Gegner kommt mit Selbstvertrauen: Der TuS 1896 Sachsenhausen liegt mit 14 Punkten auf Rang fünf und konnte die spielfreie Zeit nutzen, um sich auf das schwere Auswärtsspiel vorzubereiten. Für Neuruppin geht es darum, den Angriff der Verfolger abzuwehren – für Sachsenhausen um den Sprung in die Spitzengruppe. ---

Germania Schöneiche kommt mit Rückenwind. Nach dem klaren 4:1-Erfolg in Werder zeigte die Mannschaft von Trainer Oliver Richter, dass sie sich wieder gefangen hat. Florian Schulte traf per Foulelfmeter in der 57. Minute, Aaron Marcel Weber legte in der 71. und 90.+2 Minute nach, ehe Richard Bergmann in der 90.+3 Minute den Endstand herstellte. Petershagen/Eggersdorf musste sich zuletzt in Miersdorf mit 1:3 geschlagen geben. Tom Worm erzielte in der 62. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch am Ende setzte sich der Aufsteiger durch. Für Petershagen wird es immer brenzliger – ein Punktgewinn in Schöneiche wäre bereits ein Erfolg. ---

Beide Mannschaften stehen vor einem wichtigen Spiel im Tabellenkeller. Der Oranienburger FC verlor am Mittwoch beim 3:4 in Altlüdersdorf trotz einer engagierten Leistung. Jascha Seiche (34. Minute), Mert Ahmedov (38. Minute) und Kuba-Siala Vulu (81. Minute) trafen für die Gäste, doch am Ende fehlte die Konsequenz in der Defensive. Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde holte zuletzt beim 0:0 gegen Bernau einen Punkt. Mit neun Zählern liegen die Grün-Weißen knapp vor der Abstiegszone. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt. ---

Die TSG Einheit Bernau konnte zuletzt beim 0:0 in Ahrensfelde immerhin einen Zähler mitnehmen. Mit zehn Punkten rangiert die TSG im Mittelfeld, muss jedoch aufpassen, nicht nach unten zu rutschen. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen reist nach dem 3:1 gegen Petershagen mit breiter Brust an. Moses Chuks Njoku (21. Minute) und Doppeltorschütze Ingmar Thede Rosenboldt (71. und 90.+2 Minute) sorgten für den Erfolg. Der Aufsteiger steht mit 16 Punkten auf Rang vier und hofft auf einen weiteren Sieg. ---

Nach dem 1:4 gegen Schöneiche will der Werderaner FC Viktoria nun Wiedergutmachung. Moritz Markowski hatte sein Team in der 52. Minute in Führung gebracht, bevor die Partie kippte. Besonders der Platzverweis von Tobias Lietz (83. Minute) schwächte die Gastgeber. Der FSV Union Fürstenwalde reist dagegen mit Rückenwind an. Das Team von Alexander Mikulin überraschte mit dem 2:1-Erfolg über Spitzenreiter Neuruppin. Hysen Muca traf doppelt (7. und 89. Minute) und avancierte zum Matchwinner. Fürstenwalde liegt mit 14 Punkten im sicheren Mittelfeld und will nun auch auswärts punkten. ---

Für Blankenfelde-Mahlow steht nach dem ausgefallenen Spiel in Sachsenhausen wieder ein Härtetest bevor. Die Mannschaft will wieder in die Spur finden. Der 1. FC Frankfurt reist mit einem 6:1-Kantersieg über Altlüdersdorf an. Danny Mank (9. Minute), Lennox Liebner (43. und 53. Minute), Marcel Georgi (61. Minute), Steven Scharlei (64. Minute) und Jakub Mizerski (84. Minute) trafen für das Team von Trainer Sascha Kloß. Mit diesem Erfolg kletterte Frankfurt auf Rang neun und möchte die Serie fortsetzen. ---

Der SV Altlüdersdorf geht mit neuem Selbstvertrauen in dieses Spiel. Der 4:3-Heimsieg gegen Oranienburg war ein emotionaler Befreiungsschlag. Lukas Bianchini (23. Minute), Marcel Horchert (43. Minute), Louis Mischor (67. Minute) und Ceif Ben-Abdallah (70. Minute, Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft. Nun wartet jedoch mit der BSG Stahl Brandenburg eine Mammutaufgabe. Der Aufsteiger von Trainer Robert Pocrnic besiegte zuletzt den Brandenburger SC Süd 05 mit 1:0. Benjamin Nwatu erzielte in der 16. Minute das Tor des Tages vor über 4700 Zuschauern im Derby. Mit 19 Punkten steht Stahl auf Platz zwei und könnte mit einem weiteren Sieg weiter Druck auf Neuruppin ausüben. ---

