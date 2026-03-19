MSV Neuruppin will weiter marschieren, 1. FC Frankfurt unter Zugzwang Brandenburgliga: Am 19. Spieltag kämpft der Spitzenreiter um den Vorsprung und das Tabellenende um den Anschluss. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

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In der Brandenburgliga geht der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt weiter Am 19. Spieltag stehen die Mannschaften vor der Herausforderung, ihre Ambitionen mit Fakten zu untermauern. Während an der Tabellenspitze Konstanz gefragt ist, zählt für die Teams im Tabellenkeller im Kampf gegen den Abstieg jeder einzelne Zähler.

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Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten! --- Morgen, 19:30 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf MSV 1919 Neuruppin Neuruppin 19:30 PUSH

Der Spieltag wird am morgigen Freitagabend durch den souveränen Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin eröffnet. Mit 39 Punkten reist die Mannschaft zum SV Altlüdersdorf, der sich mit 21 Zählern auf dem elften Rang befindet. Der MSV möchte seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger weiter ausbauen und an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, das die Neuruppiner mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Für Altlüdersdorf geht es darum, vor heimischer Kulisse die Defensive zu stabilisieren.

Am Samstagnachmittag empfängt der Vorletzte aus Schöneiche den Tabellenzehnten aus Blankenfelde-Mahlow. Die Situation für Schöneiche ist mit 18 Punkten kritisch, der Druck auf die Mannschaft wächst. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die der BSC Preußen mit 3:2 gewann. Schöneiche benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, während die Preußen ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen wollen. Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd Werderaner FC Viktoria 1920 Werder 14:00 PUSH Der BSC Süd 05 belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und hat mit erst 16 absolvierten Spielen noch Nachholbedarf. Zu Gast ist der Werderaner FC Viktoria, der auf Rang 12 rangiert. In der Hinrunde konnte Werder den BSC Süd mit 1:0 bezwingen – ein Ergebnis, das die Brandenburger nun korrigieren wollen, um den Druck auf die Aufstiegsränge aufrechtzuerhalten.

Die BSG Stahl Brandenburg tritt als Tabellendritter bei der Eintracht in Miersdorf/Zeuthen an. Die Gäste stehen mit 31 Punkten gut da, müssen jedoch wachsam sein: Das Hinspiel verlor Stahl deutlich mit 2:4 gegen den aktuellen Tabellenachten. Für die Brandenburger ist dieses Spiel wegweisend, um den Anschluss an den 1. FC Frankfurt nicht zu verlieren.

Ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel findet in Ahrensfelde statt. Der Neunte empfängt den Vierzehnten. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte, was die Bedeutung dieser Partie unterstreicht. Da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete, ist auch diesmal mit einem engen Spielverlauf zu rechnen, bei dem beide Seiten versuchen werden, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Der Tabellenfünfte aus Fürstenwalde gastiert beim Oranienburger FC Eintracht. Während Union mit 25 Punkten eine solide Saison spielt, steckt Oranienburg auf Platz 13 mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel endete knapp mit 2:1 für Fürstenwalde. Oranienburg ist gefordert, die nötige Stabilität zu finden, um gegen den favorisierten FSV zu punkten.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 live PUSH

In Bernau treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die TSG Einheit (Platz 6, 23 Punkte) empfängt den TuS 1896 Sachsenhausen (Platz 7, 22 Punkte). Bereits im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis. Es ist ein Duell um die Positionierung in der oberen Tabellenhälfte, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden dürften.