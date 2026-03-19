 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

MSV Neuruppin will weiter marschieren, 1. FC Frankfurt unter Zugzwang

Brandenburgliga: Am 19. Spieltag kämpft der Spitzenreiter um den Vorsprung und das Tabellenende um den Anschluss.

von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: ARSportfotografie@mail.de

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

In der Brandenburgliga geht der Kampf um die Meisterschaft und den Klassenerhalt weiter Am 19. Spieltag stehen die Mannschaften vor der Herausforderung, ihre Ambitionen mit Fakten zu untermauern. Während an der Tabellenspitze Konstanz gefragt ist, zählt für die Teams im Tabellenkeller im Kampf gegen den Abstieg jeder einzelne Zähler.

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Morgen, 19:30 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
19:30

Der Spieltag wird am morgigen Freitagabend durch den souveränen Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin eröffnet. Mit 39 Punkten reist die Mannschaft zum SV Altlüdersdorf, der sich mit 21 Zählern auf dem elften Rang befindet. Der MSV möchte seinen Sieben-Punkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger weiter ausbauen und an die Leistung aus dem Hinspiel anknüpfen, das die Neuruppiner mit 3:1 für sich entscheiden konnten. Für Altlüdersdorf geht es darum, vor heimischer Kulisse die Defensive zu stabilisieren.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
14:00

Am Samstagnachmittag empfängt der Vorletzte aus Schöneiche den Tabellenzehnten aus Blankenfelde-Mahlow. Die Situation für Schöneiche ist mit 18 Punkten kritisch, der Druck auf die Mannschaft wächst. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit, die der BSC Preußen mit 3:2 gewann. Schöneiche benötigt dringend einen Erfolg, um den Anschluss an das rettende Ufer nicht zu verlieren, während die Preußen ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen wollen.

Sa., 21.03.2026, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
14:00

Der BSC Süd 05 belegt derzeit den vierten Tabellenplatz und hat mit erst 16 absolvierten Spielen noch Nachholbedarf. Zu Gast ist der Werderaner FC Viktoria, der auf Rang 12 rangiert. In der Hinrunde konnte Werder den BSC Süd mit 1:0 bezwingen – ein Ergebnis, das die Brandenburger nun korrigieren wollen, um den Druck auf die Aufstiegsränge aufrechtzuerhalten.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
15:00

Die BSG Stahl Brandenburg tritt als Tabellendritter bei der Eintracht in Miersdorf/Zeuthen an. Die Gäste stehen mit 31 Punkten gut da, müssen jedoch wachsam sein: Das Hinspiel verlor Stahl deutlich mit 2:4 gegen den aktuellen Tabellenachten. Für die Brandenburger ist dieses Spiel wegweisend, um den Anschluss an den 1. FC Frankfurt nicht zu verlieren.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
15:00

Ein direktes Duell im unteren Tabellendrittel findet in Ahrensfelde statt. Der Neunte empfängt den Vierzehnten. Beide Teams trennen lediglich zwei Punkte, was die Bedeutung dieser Partie unterstreicht. Da das Hinspiel mit einem 1:1-Unentschieden endete, ist auch diesmal mit einem engen Spielverlauf zu rechnen, bei dem beide Seiten versuchen werden, sich Luft im Abstiegskampf zu verschaffen.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
15:00

Der Tabellenfünfte aus Fürstenwalde gastiert beim Oranienburger FC Eintracht. Während Union mit 25 Punkten eine solide Saison spielt, steckt Oranienburg auf Platz 13 mitten im Kampf um den Klassenerhalt. Das Hinspiel endete knapp mit 2:1 für Fürstenwalde. Oranienburg ist gefordert, die nötige Stabilität zu finden, um gegen den favorisierten FSV zu punkten.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00live

In Bernau treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Die TSG Einheit (Platz 6, 23 Punkte) empfängt den TuS 1896 Sachsenhausen (Platz 7, 22 Punkte). Bereits im Hinspiel trennten sich beide Mannschaften mit einem 1:1-Remis. Es ist ein Duell um die Positionierung in der oberen Tabellenhälfte, bei dem Kleinigkeiten über den Ausgang entscheiden dürften.

Sa., 21.03.2026, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
15:00

Das Schlusslicht Petershagen/Eggersdorf steht vor der schweren Aufgabe gegen den Tabellenzweiten aus Frankfurt. Mit nur 11 Punkten ist die Lage für die Gastgeber prekär. Der 1. FC Frankfurt will seine Rolle als Jäger von Neuruppin untermauern. Doch Vorsicht ist geboten: Im Hinspiel kam der Favorit nicht über ein 1:1 hinaus. Frankfurt muss diesmal voll konzentriert agieren, um keine weiteren Punkte im Titelrennen liegen zu lassen.

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