MSV Neuruppin will weiter enteilen, 1. FC Frankfurt unter Druck Brandenburgliga: Während Neuruppin den Vorsprung festigen will, verschärft sich der Abstiegskampf. von LS · Heute, 10:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Diemo Nimptsch

In der Brandenburgliga bricht mit dem 21. Spieltag die entscheidende Phase der Saison an. Die sportliche Situation ist geprägt von der Dominanz des Spitzenreiters aus Neuruppin und einer dicht gedrängten Konkurrenz im Tabellenkeller, die am kommenden Samstag um jeden Zähler ringt. Es geht um wegweisende Punkte für den Klassenerhalt und die Bestätigung von Ambitionen im oberen Tabellendrittel, wobei die Nervenstärke der Akteure zunehmend in den Fokus rückt.

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Der Spieltag beginnt um 14 Uhr mit einer anspruchsvollen Aufgabe für den Tabellenneunten aus Schöneiche (24 Punkte). Zu Gast ist der souveräne Tabellenführer aus Neuruppin, der mit 45 Punkten und einer Tordifferenz von +21 die Liga anführt. Die Favoritenrolle ist klar verteilt, zumal der MSV bereits das Hinspiel mit 3:1 für sich entscheiden konnte. Für Schöneiche geht es darum, dem spielstarken Spitzenreiter mit defensiver Stabilität zu begegnen.

Sa., 11.04.2026, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 14:00 PUSH

Ebenfalls um 14 Uhr empfängt der Brandenburger SC Süd 05 den TuS 1896 Sachsenhausen. Die Gastgeber stehen mit 31 Punkten auf dem vierten Rang und wollen den Anschluss an das Spitzentrio halten. Sachsenhausen hingegen befindet sich mit 22 Punkten auf Platz 13 in unmittelbarer Nähe zur Abstiegszone. Da das Hinspiel mit einem 3:1-Sieg für Brandenburg endete, steht der TuS unter Druck, auswärts für eine Überraschung zu sorgen und wichtige Zähler gegen den Abstieg zu sammeln.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr TSG Einheit Bernau TSG Bernau BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 15:00 live PUSH

Um 15 Uhr trifft der Tabellensiebte aus Bernau (26 Punkte) auf die BSG Stahl Brandenburg, die mit 32 Punkten den dritten Platz belegt. Stahl Brandenburg möchte den Druck auf den zweitplatzierten 1. FC Frankfurt aufrechterhalten. Die Bernauer hingegen wollen ihren Platz im gesicherten Mittelfeld festigen. Das Hinspiel verlief erfolgreich für die Brandenburger, die einen 2:0-Heimsieg verbuchen konnten.

In Petershagen kommt es zum krisengeschüttelten Duell am Tabellenende. Das Schlusslicht (17 Punkte) empfängt den Vorletzten aus Ludwigsfelde (21 Punkte). Für beide Mannschaften ist dieses Spiel von existenzieller Bedeutung im Kampf um den Verbleib in der Liga. Im Hinspiel behielt der Ludwigsfelder FC mit 2:1 knapp die Oberhand. Ein Sieg ist für beide Seiten nahezu alternativlos, um die Chance auf den Klassenerhalt zu wahren.

Die Eintracht aus Miersdorf (Platz 11, 24 Punkte) trifft auf den Tabellenfünften Ahrensfelde (28 Punkte). Trotz der tabellarischen Differenz geht Miersdorf mit der positiven Erinnerung an das Hinspiel in die Partie, welches man auswärts mit 1:0 gewinnen konnte. Ahrensfelde wird versuchen, diese Scharte auszuwetzen und den fünften Rang zu verteidigen, während Miersdorf weitere Punkte für die endgültige Rettung benötigt.

In Blankenfelde-Mahlow empfängt der Tabellenvierzehnte (21 Punkte) den Zwölften aus Werder (23 Punkte). Beide Teams stecken tief im Abstiegskampf und sind durch nur zwei Zähler getrennt. Werder konnte das Hinspiel knapp mit 1:0 für sich entscheiden. Für die Preußen ist ein Heimsieg zwingend notwendig, um die Abstiegsränge zu verlassen und den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Sa., 11.04.2026, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf FSV Union Fürstenwalde FSV Union 15:00 PUSH

Der Tabellenzehnte Altlüdersdorf (24 Punkte) fordert den FSV Union Fürstenwalde (Platz 6, 26 Punkte) heraus. Nur zwei Punkte trennen diese beiden Mannschaften im Mittelfeld der Tabelle. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für den FSV Union, der mit 2:0 siegte. Altlüdersdorf wird vor heimischer Kulisse versuchen, dieses Ergebnis zu korrigieren und tabellarisch an den Gästen vorbeizuziehen.