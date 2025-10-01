MSV Neuruppin will Serie ausbauen, Verfolger hoffen auf einen Patzer

Am morgigen Freitag eröffnet der Werderaner FC Viktoria 1920 den Spieltag mit dem Heimspiel gegen den BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow. Werder hat bislang drei Siege, ein Remis und eine Niederlage auf dem Konto und belegt mit zehn Punkten Rang drei. Zuletzt feierte die Mannschaft von Trainer Marcel Burwig ein knappes, aber wichtiges 1:0 gegen den Brandenburger SC Süd 05. Die Defensive der Werderaner präsentierte sich dabei stabil. Blankenfelde-Mahlow reist mit gemischten Gefühlen an. Zwar stehen schon sieben Punkte zu Buche, doch die 1:4-Niederlage in Neuruppin am vergangenen Spieltag hat Spuren hinterlassen. Mit elf erzielten Treffern sind die Preußen offensiv gefährlich, allerdings mussten sie auch schon 15 Gegentore hinnehmen – der zweitschwächste Wert der Liga. Ein Duell, in dem Werder mit einem Sieg oben dranbleiben kann und die Gäste dringend Stabilität suchen. ---

Der 1. FC Frankfurt empfängt am Samstag den Oranienburger FC Eintracht 1901. Die Frankfurter haben bislang zwei Siege und zwei Unentschieden eingefahren und stehen mit acht Punkten im oberen Mittelfeld. Allerdings setzte es zuletzt ein 0:1 in Bernau, wodurch die Serie von drei ungeschlagenen Spielen in Folge endete. Mit nur drei Gegentoren stellen die Frankfurter aber nach wie vor die stabilste Abwehr der Liga. Ganz anders die Situation beim OFC: Oranienburg hat nach fünf Spielen erst einen Punkt gesammelt und belegt den letzten Tabellenplatz. Vier Niederlagen in Serie, darunter zuletzt das 0:3 gegen Sachsenhausen, zeigen die aktuelle Krise. Mit bereits 14 Gegentoren hat Oranienburg zudem die schwächste Defensive der Liga. Frankfurt geht klar favorisiert in die Partie, doch die Gäste brauchen dringend ein Erfolgserlebnis. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 15:00 PUSH

Das Duell zwischen dem TuS 1896 Sachsenhausen und dem Brandenburger SC Süd 05 ist ein echtes Topspiel. Sachsenhausen ist nach fünf Spielen ungeschlagen und belegt mit elf Punkten Rang zwei. Mit dem 3:0-Erfolg im Derby in Oranienburg untermauerte das Team von Trainer Torsten Thiel seine Ambitionen. Nur vier Gegentore stehen zu Buche – die zweitbeste Defensive der Liga. Der BSC Süd 05 liegt mit neun Punkten knapp dahinter. Drei Siege aus den ersten fünf Partien, zuletzt allerdings die knappe 0:1-Niederlage in Werder, zeigen die Ambivalenz der bisherigen Saison. Vor allem offensiv ist Brandenburg mit neun Treffern variabel. Für beide Teams geht es darum, im direkten Duell zu zeigen, ob man ein echter Titelkandidat ist. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union SV Altlüdersdorf SVA 15:00 PUSH

Kellerduell in Fürstenwalde: Der FSV Union empfängt den SV Altlüdersdorf. Fürstenwalde hat bislang vier Punkte gesammelt und rangiert auf Platz 13. Am vergangenen Spieltag setzte es eine 1:2-Niederlage beim BSC Süd 05, trotz ordentlicher Leistung. Vor allem die Defensive bereitete zuletzt Probleme – zehn Gegentore nach fünf Spielen sprechen eine klare Sprache. Noch schlechter steht Altlüdersdorf da. Mit nur einem Punkt und keinem Sieg ist die Mannschaft Tabellen-15. Zuletzt gab es ein 0:1 gegen Werder, wodurch der Rückstand ans rettende Ufer bereits größer wurde. Nur drei erzielte Tore zeigen zudem die Offensivschwäche. Für beide Mannschaften ist es ein Schlüsselspiel: Der Sieger verlässt vorerst den Abstiegsbereich, der Verlierer steckt noch tiefer im Schlamassel. ---

Tabellenführer MSV 1919 Neuruppin ist das Team der Stunde. Fünf Spiele, fünf Siege – eine makellose Bilanz. Mit 15 erzielten Toren stellt Neuruppin den besten Angriff, beim jüngsten 4:1 in Blankenfelde zeigte die Mannschaft vom erfahrenen Coach Dietmar Demuth erneut ihre Durchschlagskraft. Besonders beeindruckend ist die Konstanz: Kein Spiel endete bislang knapp, immer setzte sich der MSV mit klarer Linie durch. Der SV Germania 90 Schöneiche kommt mit einem 3:1-Sieg gegen Ahrensfelde im Rücken, der den ersten Erfolg der Saison brachte. Dennoch stehen die Gäste mit nur vier Punkten auf Rang zwölf und müssen in Neuruppin einen Sahnetag erwischen, um etwas Zählbares mitzunehmen. Alles spricht für den Favoriten, aber Schöneiche reist mit dem Selbstvertrauen des ersten Dreiers an. ---

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde steckt als Absteiger in der Krise. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen und der 1:3-Niederlage in Schöneiche am vergangenen Wochenende ist die Stimmung gedrückt. Die Defensive offenbarte Schwächen, die Offensive kam zu selten zur Entfaltung. Nun braucht das Team dringend ein Erfolgserlebnis. Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen steht als Aufsteiger etwas besser da. Sieben Punkte bedeuten Platz neun, zuletzt gab es jedoch ein 1:2 gegen Ludwigsfelde. Mit elf Toren gehört Miersdorf zu den offensivstärkeren Teams, gleichzeitig hat man aber auch schon elf Gegentore kassiert. Das Duell zweier Mannschaften mit großen Schwankungen – ein Sieg wäre für beide enorm wichtig. ---

Der Ludwigsfelder FC hat sich nach dem Abstieg schnell in der neuen Liga zurechtgefunden. Acht Punkte aus fünf Spielen bedeuten Platz sieben, beim 2:1 in Miersdorf zeigte die Mannschaft Moral und Effektivität. Dennoch ist die Defensive mit acht Gegentoren noch anfällig. Der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf steht mit sechs Punkten knapp dahinter auf Rang elf. Das 2:2 gegen Stahl Brandenburg am letzten Spieltag war ein Achtungserfolg, nachdem man zuvor mit 0:2 in Sachsenhausen unterlag. Petershagen punktet regelmäßig, ohne bislang große Konstanz zu zeigen. Das Duell in Ludwigsfelde ist ein klassisches Mittelfeldspiel, bei dem beide Teams nach oben schielen können. ---

Sa., 04.10.2025, 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH