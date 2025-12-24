MSV Neuruppin verpflichtet Achraf El Mahmdi für die Rückrunde

+ 12 weitere

Der MSV 1919 Neuruppin, der die Tabelle in der Brandenburgliga anführt, präsentiert heute einen Zugang. Das teilt der Verein auf Facebook mit:

Als ersten Neuzugang für die Rückrunde der Saison 2025/ 2026 möchten wir Euch heute zum Weihnachtsfest unseren neuen Stürmer Achraf El Mahmdi präsentieren. Achraf spielte bereits in der NOFV-Oberliga für unseren MSV und wird den Kader noch einmal im Offensivbereich verstärken. Er ist bereits für den MSV 1919 ab dem 01.01.2026 spielberechtigt und wird ab dem 26.01.2026 in die Vorbereitung mit einsteigen.

Aus bisheriger Sicht wird es keinen Abgang in der Winterpause geben, jedoch werden wir mit Sicherheit für die Rückrunde noch einmal mit 3 bis 4 Spielern den Kader punktuell verstärken. Das von Trainer Dietmar Demuth anvisierte Ziel soll damit unterstrichen werden, so Stefan Prüfer als Sportlicher Leiter des MSV 1919.

So sieht die Tabelle der Brandenburgliga aus:

1. MSV 1919 Neuruppin 15 11-2-2 34:18 35

2. BSG Stahl Brandenburg (Auf) 15 9-1-5 33:20 28

3. Brandenburger SC Süd 05 14 9-1-4 26:15 24

4. 1. FC Frankfurt (Oder) 15 8-3-4 39:22 23

5. SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen (Auf) 15 7-1-7 28:36 22

6. SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde (Ab) 15 5-4-6 19:19 19

7. Werderaner FC Viktoria 1920 15 6-1-8 21:29 19

8. FSV Union Fürstenwalde 15 7-3-5 27:24 18

9. TSG Einheit Bernau 15 4-6-5 20:22 18

10. SV Altlüdersdorf 15 5-3-7 22:27 18

11. Ludwigsfelder FC (Ab) 15 5-3-7 20:31 18

12. BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow 15 5-2-8 27:36 17

13. TuS 1896 Sachsenhausen 14 6-3-5 30:24 15

14. Oranienburger FC Eintracht 1901 15 4-3-8 21:30 15

15. SV Germania 90 Schöneiche 14 4-2-8 25:26 14

16. SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 14 2-4-8 14:27 10

So geht es nach der Winterpause weiter:

16. Spieltag

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr BSG Stahl Brandenburg - SV Germania 90 Schöneiche

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow - Oranienburger FC Eintracht 1901

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr MSV 1919 Neuruppin - TSG Einheit Bernau

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 - SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde - SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen - SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr 1. FC Frankfurt (Oder) - Ludwigsfelder FC

Sa., 28.02.26 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf - Brandenburger SC Süd 05