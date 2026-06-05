MSV Neuruppin übernimmt die Spitze, Union Fürstenwalde feiert Heimsieg Brandenburgliga: Die Partien des 29. und vorletzten Spieltags im Überblick. von LS · Heute, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: sportmotion@mail.de

Der heutige Auftakt zum 29. und vorletzten Spieltag der Brandenburgliga brachte die erwartete Intensität auf den Rasen. Im Titelrennen zählt im Saisonendspurt jeder einzelne Zähler, während am anderen Ende des Tableaus der Druck spürbar nachlässt – denn in dieser Spielzeit gibt es keinen sportlichen Absteiger.

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Vor 168 Zuschauern entwickelte sich eine umkämpfte Begegnung, in der die Gastgeber den besseren Start für sich verbuchten. Dennis Paul brachte den FSV Union Fürstenwalde bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Derselbe Akteur war es auch, der den Vorsprung im weiteren Verlauf ausbaute, als Dennis Paul in der 24. Minute zum 2:0 traf. Die Gäste vom Ludwigsfelder FC steckten jedoch nicht auf und kamen noch im ersten Durchgang zum Anschluss, als Kaloyan Atanasov in der 31. Minute das Tor zum 2:1 erzielte. In der verbleibenden Spielzeit fielen keine weiteren Treffer.

Der MSV 1919 Neuruppin zeigte eine dominante Leistung gegen den SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen. Felipe da Silva Felix eröffnete den Torreigen bereits in der 7. Minute mit dem Treffer zum 1:0. Anton Bryzhchuk baute die Führung in der 21. Minute auf 2:0 aus, ehe nur zwei Minuten später erneut Felipe da Silva Felix in der 23. Minute mit dem 3:0 zur Stelle war. Noch vor dem Pausenpfiff sorgte abermals Anton Bryzhchuk in der 43. Minute mit dem Tor zum 4:0 für klare Verhältnisse. Im zweiten Spielabschnitt erzielte Moses Chuks Njoku in der 86. Minute für die Gäste noch den Treffer zum 4:1-Endstand. ---

Morgen, 14:00 Uhr SV Altlüdersdorf SV Altlüdersdorf TSG Einheit Bernau TSG Bernau 14:00 live PUSH

Altlüdersdorf, Dreizehnter mit 30 Punkten, empfängt TSG Einheit Bernau, den Achten mit 37 Punkten. Im Hinspiel trennten sich beide Teams 1:1. Bernau reist als Favorit an und will den achten Platz mit einem Sieg festigen. Altlüdersdorf dagegen will zuhause einen versöhnlichen Heimabschluss hinlegen.

Morgen, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 14:00 PUSH

BSC Süd 05, Dritter mit 47 Punkten, empfängt den Neunten Oranienburg mit 33 Punkten. Das Hinspiel endete 1:1. Für BSC Süd geht es darum, den dritten Tabellenplatz zu verteidigen. Oranienburg seinerseits will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden.

Morgen, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 15:00 PUSH

TuS 1896 Sachsenhausen, Zwölfter mit 31 Punkten, empfängt BSG Stahl Brandenburg, den Vierten mit 46 Punkten. Stahl hat eine starke Saison gespielt und will diese mit einem Auswärtssieg weiter fortführen. TuS dagegen kämpft um eine möglichst gute Abschlussplatzierung.

Werder, Fünfzehnter mit 25 Punkten, empfängt Ahrensfelde, den Fünften mit 44 Punkten. Im Hinspiel gewann Werder überraschend mit 2:1. Ahrensfelde reist dennoch als klarer Favorit an und will die Saison auf einem einstelligen Tabellenplatz beenden. Werder möchte mit einem Heimsieg aus dem vorletzten Spieltag gehen.

Preußen Blankenfelde-Mahlow, Tabellenletzter mit 24 Punkten, empfängt Petershagen, den Vierzehnten mit 25 Punkten. Im Hinspiel siegte Petershagen mit 2:1. Da Petershagen-Eggersdorf seinen Rückzug aus der Brandenburgliga bereits erklärt hat, ist dieses Spiel sportlich vor allem für Preußen Blankenfelde-Mahlow von Bedeutung.