MSV Neuruppin teilt die Punkte: Spannendes Remis zum Auftakt Brandenburgliga: Die Partien des 23. Spieltags in der Übersicht. von red · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser

– Foto: Jan Ahlschläger

Die Brandenburgliga startete heute mit einer hochinteressanten Partie in den 23. Spieltag. Im Fokus stand dabei der Tabellenführer, der vor heimischer Kulisse gefordert war. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und leidenschaftlichem Kampf geprägt war, schenkten sich beide Mannschaften nichts, was am Ende zu einer Punkteteilung führte.

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Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem der MSV 1919 Neuruppin im heimischen Volksparkstadion einen Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen musste. Die Gäste vom FSV Union Fürstenwalde zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen bereits früh in Führung: Eric Fiedler markierte in der 5. Minute das 0:1 für die Unioner. Neuruppin wirkte kurzzeitig beeindruckt, kämpfte sich jedoch zurück in die Partie. Die Bemühungen wurden belohnt, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Felipe da Silva Felix übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, wobei beide Teams auf den Führungstreffer drängten. Es waren erneut die Gäste, denen der nächste Schlag gelang: Dennis Paul erzielte in der 68. Minute das 1:2 und brachte Fürstenwalde damit zum zweiten Mal an diesem Abend in Front. Doch der Spitzenreiter bewies Moral und wollte die Heimniederlage mit aller Macht verhindern. In der Schlussphase war es Petro Dolhov, der in der 78. Minute zum 2:2-Endstand traf. ---

Morgen, 14:00 Uhr Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 14:00 PUSH

Am Samstagnachmittag kommt es um 14 Uhr zum brisanten Spiel und direkten Duell um den dritten Tabellenplatz. Der BSC Süd (34 Punkte) empfängt die BSG Stahl (33 Punkte). Es ist ein Spiel, das elektrisiert und in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden. Stahl Brandenburg geht mit dem psychologischen Vorteil des 1:0-Hinspielsieges in die Begegnung. Für beide Teams ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an das Spitzenduo nicht endgültig zu verlieren. Einen ausführlichen Vorbericht zum Stadtderby gibt es hier. ---

Zeitgleich trifft der Tabellenachte aus Schöneiche auf den Tabellenvierzehnten aus Werder. Schöneiche hat 28 Punkte auf dem Konto und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem man das Hinspiel deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Für den Werderaner FC Viktoria ist die Lage mit 24 Punkten prekär; die Mannschaft steht unter gewaltigem Druck, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Werder muss defensiv stabiler stehen als im ersten Aufeinandertreffen, um gegen die spielstarken Schöneicher zu bestehen.

Morgen, 14:30 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg Ludwigsfelder FC Ludwigsfelde 14:30 PUSH

In Oranienburg findet ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld statt. Der Tabellenzehnte (26 Punkte) fordert den Neunten (27 Punkte) heraus. Nur ein Zähler trennt diese beiden Mannschaften, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Das Hinspiel konnte der Oranienburger FC knapp mit 1:0 gewinnen. Für den Ludwigsfelder FC bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um den Platz im gesicherten Mittelfeld zu festigen und den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Um 15:00 Uhr empfängt die TSG Einheit Bernau den Tabellenfünften aus Ahrensfelde. Während Ahrensfelde mit 32 Punkten eine starke Saison spielt, rangiert Bernau mit 29 Punkten auf dem siebten Platz. Dass hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe agieren, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Beide Teams werden versuchen, diesmal offensiv mehr Akzente zu setzen, um den Anschluss an die Top 4 der Liga zu wahren.

In Petershagen kommt es zum krisengeschüttelten Kellerduell. Das abgeschlagene Schlusslicht (18 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Miersdorf (24 Punkte). Für die Gastgeber ist es eine der letzten Chancen, mit einem Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Miersdorf/Zeuthen hingegen will den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Es ist ein Spiel, in dem der pure Wille und die Nervenstärke über die sportliche Existenz entscheiden können.

Der Tabellenzwölfte empfängt den Elften zum direkten Schlagabtausch. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt (24 zu 25 Punkte). Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow haben jedoch eine schwere Last aus dem Hinspiel zu tragen: Damals wurden sie von Sachsenhausen mit 0:5 deklassiert. Für die Gastgeber geht es um Wiedergutmachung und wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Sachsenhausen beweisen will, dass die Dominanz aus dem ersten Spiel kein Zufall war.