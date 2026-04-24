 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

MSV Neuruppin teilt die Punkte: Spannendes Remis zum Auftakt

Brandenburgliga: Die Partien des 23. Spieltags in der Übersicht.

von red · Heute, 22:06 Uhr · 0 Leser
– Foto: Jan Ahlschläger

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Brandenburgliga
Ludwigsfelde
Miersdorf
BSC Preußen
FSV Union

Die Brandenburgliga startete heute mit einer hochinteressanten Partie in den 23. Spieltag. Im Fokus stand dabei der Tabellenführer, der vor heimischer Kulisse gefordert war. In einer Begegnung, die von taktischer Disziplin und leidenschaftlichem Kampf geprägt war, schenkten sich beide Mannschaften nichts, was am Ende zu einer Punkteteilung führte.

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Heute, 20:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
2
2
Abpfiff

Es war ein Schlagabtausch auf Augenhöhe, bei dem der MSV 1919 Neuruppin im heimischen Volksparkstadion einen Dämpfer im Kampf um die Meisterschaft hinnehmen musste. Die Gäste vom FSV Union Fürstenwalde zeigten sich von Beginn an hellwach und gingen bereits früh in Führung: Eric Fiedler markierte in der 5. Minute das 0:1 für die Unioner. Neuruppin wirkte kurzzeitig beeindruckt, kämpfte sich jedoch zurück in die Partie. Die Bemühungen wurden belohnt, als der Schiedsrichter auf den Punkt zeigte. Felipe da Silva Felix übernahm die Verantwortung und verwandelte den Elfmeter in der 26. Minute zum 1:1-Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Intensität hoch, wobei beide Teams auf den Führungstreffer drängten. Es waren erneut die Gäste, denen der nächste Schlag gelang: Dennis Paul erzielte in der 68. Minute das 1:2 und brachte Fürstenwalde damit zum zweiten Mal an diesem Abend in Front. Doch der Spitzenreiter bewies Moral und wollte die Heimniederlage mit aller Macht verhindern. In der Schlussphase war es Petro Dolhov, der in der 78. Minute zum 2:2-Endstand traf.

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Morgen, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
14:00

Am Samstagnachmittag kommt es um 14 Uhr zum brisanten Spiel und direkten Duell um den dritten Tabellenplatz. Der BSC Süd (34 Punkte) empfängt die BSG Stahl (33 Punkte). Es ist ein Spiel, das elektrisiert und in dem Nuancen über den Ausgang entscheiden werden. Stahl Brandenburg geht mit dem psychologischen Vorteil des 1:0-Hinspielsieges in die Begegnung. Für beide Teams ist ein Erfolg essenziell, um den Anschluss an das Spitzenduo nicht endgültig zu verlieren.

Einen ausführlichen Vorbericht zum Stadtderby gibt es hier.

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Morgen, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
14:00

Zeitgleich trifft der Tabellenachte aus Schöneiche auf den Tabellenvierzehnten aus Werder. Schöneiche hat 28 Punkte auf dem Konto und geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie, nachdem man das Hinspiel deutlich mit 4:1 für sich entscheiden konnte. Für den Werderaner FC Viktoria ist die Lage mit 24 Punkten prekär; die Mannschaft steht unter gewaltigem Druck, um nicht tiefer in den Abstiegsstrudel zu geraten. Werder muss defensiv stabiler stehen als im ersten Aufeinandertreffen, um gegen die spielstarken Schöneicher zu bestehen.

Morgen, 14:30 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
14:30

In Oranienburg findet ein Nachbarschaftsduell im Tabellenmittelfeld statt. Der Tabellenzehnte (26 Punkte) fordert den Neunten (27 Punkte) heraus. Nur ein Zähler trennt diese beiden Mannschaften, was die Ausgeglichenheit dieser Paarung unterstreicht. Das Hinspiel konnte der Oranienburger FC knapp mit 1:0 gewinnen. Für den Ludwigsfelder FC bietet sich nun die Gelegenheit zur Revanche, um den Platz im gesicherten Mittelfeld zu festigen und den Konkurrenten in der Tabelle zu überholen.

Morgen, 15:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
15:00live

Um 15:00 Uhr empfängt die TSG Einheit Bernau den Tabellenfünften aus Ahrensfelde. Während Ahrensfelde mit 32 Punkten eine starke Saison spielt, rangiert Bernau mit 29 Punkten auf dem siebten Platz. Dass hier zwei Mannschaften auf Augenhöhe agieren, zeigte bereits das Hinspiel, das mit einem torlosen 0:0-Unentschieden endete. Beide Teams werden versuchen, diesmal offensiv mehr Akzente zu setzen, um den Anschluss an die Top 4 der Liga zu wahren.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
15:00

In Petershagen kommt es zum krisengeschüttelten Kellerduell. Das abgeschlagene Schlusslicht (18 Punkte) empfängt den Tabellenfünfzehnten aus Miersdorf (24 Punkte). Für die Gastgeber ist es eine der letzten Chancen, mit einem Sieg die Hoffnung auf den Klassenerhalt am Leben zu erhalten. Miersdorf/Zeuthen hingegen will den 3:1-Erfolg aus dem Hinspiel wiederholen, um den Anschluss an die Nichtabstiegsplätze herzustellen. Es ist ein Spiel, in dem der pure Wille und die Nervenstärke über die sportliche Existenz entscheiden können.

Morgen, 15:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
15:00

Der Tabellenzwölfte empfängt den Elften zum direkten Schlagabtausch. Beide Teams sind nur durch einen Punkt getrennt (24 zu 25 Punkte). Die Preußen aus Blankenfelde-Mahlow haben jedoch eine schwere Last aus dem Hinspiel zu tragen: Damals wurden sie von Sachsenhausen mit 0:5 deklassiert. Für die Gastgeber geht es um Wiedergutmachung und wichtige Punkte im Abstiegskampf, während Sachsenhausen beweisen will, dass die Dominanz aus dem ersten Spiel kein Zufall war.

Morgen, 15:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSV Altlüdersdorf
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
15:00

Den Abschluss des Spieltags bildet das Gastspiel des Tabellenzweiten in Altlüdersdorf. Der 1. FC Frankfurt steht mit 44 Punkten unter Zugzwang, um den Drei-Punkte-Rückstand auf Neuruppin zu verkürzen. Die Frankfurter reisen mit der Empfehlung eines deutlichen 6:1-Hinspielsieges an. Für den SV Altlüdersdorf (Platz 13, 24 Punkte) ist die Aufgabe gegen die torgefährlichste Offensive der Liga eine Herkulesaufgabe. Frankfurt darf sich keinen Ausrutscher erlauben, wenn die Titelchance gewahrt bleiben soll.

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