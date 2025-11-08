MSV Neuruppin spielt nur remis, Brandenburger SC Süd verliert

– Foto: Rene Hofrichter

Der heutige 10. Spieltag der Brandenburgliga bot packende Duelle, Tore in Hülle und Fülle und einige Überraschungen. Tabellenführer MSV Neuruppin ließ erstmals Punkte liegen, während Fürstenwalde und Ahrensfelde wichtige Siege einfuhren. Auch im Abstiegskampf wurde es eng – insbesondere durch Altlüdersdorfs und Oranienburgs Niederlagen.

In einer intensiven Partie musste sich der Tabellenführer mit einem 2:2 zufriedengeben. Marcel Georgi brachte Frankfurt in der 40. Minute in Führung, doch nur eine Minute später glich Kevin Anderson Moreira Godinho für Neuruppin aus. Kurz vor der Pause drehte Rafael Conrado Prudente in der 45. Minute das Spiel. Doch Frankfurt kämpfte weiter – Elias Bleck traf in der 80. Minute zum Ausgleich. Für Neuruppin, das nun bei 28 Punkten steht, war es das erste Remis der Saison. Frankfurt bleibt mit 15 Zählern im gesicherten Mittelfeld.



Sachsenhausen feierte vor 147 Zuschauern einen wichtigen Heimerfolg. Marc Moldenhauer brachte das Team in der 11. Minute in Führung, ehe Moritz Reimann in der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit (90.+2 Minute) den Sieg perfekt machte. Kurz vor Schluss sah Werders Julian Rauch in der 90. Minute Gelb-Rot, wenig später traf auch Reimann dieses Schicksal (95. Minute). ---

Der FSV Union Fürstenwalde zeigte eine bärenstarke Leistung und ließ Germania Schöneiche keine Chance. Hysen Muca eröffnete den Torreigen in der 18. Minute, bevor Erik Steinmetz per Foulelfmeter in derselben Minute auf 2:0 erhöhte. Nur Sekunden später traf Ingo Wunderlich (ebenfalls 18. Minute) zum 3:0 – ein furioser Start für das Team von Trainer Alexander Mikulin. Nach der Pause verkürzte Deniz Citlak in der 47. Minute auf 3:1, doch Steinmetz machte in der 54. Minute mit seinem zweiten Treffer alles klar. ---

Ein torreiches Duell lieferten sich Petershagen und Bernau. Nico Klockzien brachte die Hausherren früh in der 9. Minute in Führung. Nach der Pause drehte Bernau das Spiel durch Hugo Bloch (48. Minute) und Frederick Fiebig (60. Minute). Moritz Wache glich in der 82. Minute aus, doch Artur Sajfutdinov erzielte in der 87. Minute das späte 3:2 für die Gäste. Mit diesem Erfolg verschafft sich die TSG Luft im Tabellenmittelfeld, während Petershagen weiter tief im Abstiegskampf steckt. ---

Oranienburg hat ein Ausrufezeichen gesetzt. Gegen Miersdorf/Zeuthen gewann die Mannschaft von Trainer Enis Djerlek auswärts mit 2:0. Kwasi Boateng avancierte dabei zum Matchwinner: Er traf in der 22. Minute und per Foulelfmeter in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+1 Minute). Für Miersdorf war es die vierte Saisonniederlage – ein Rückschlag im Kampf um die Spitzenplätze. Oranienburg landet den dritten Saisonsieg. ---

Ahrensfelde bleibt die Überraschung der letzten Wochen. Nach dem 2:1-Erfolg in Oranienburg gewann die Mannschaft nun auch gegen den Tabellenzweiten. Tamino Marker erzielte in der 43. Minute das Tor des Tages. Der BSC Süd 05 um Trainer Florian Braun verpasste es damit, den Abstand auf Spitzenreiter Neuruppin zu verkürzen. Ahrensfelde hingegen verbessert sich auf 15 Punkte und festigt den Platz im Mittelfeld. ---

In einem spannenden Duell setzte sich der Ludwigsfelder FC knapp durch. Romario Hartwig brachte die Hausherren in der 18. Minute in Führung, Lennard Quanz erhöhte per Foulelfmeter in der 23. Minute auf 2:0. Nach dem Anschluss durch Lukas Bianchini in der 64. Minute stellte Hartwig in der 67. Minute den alten Abstand wieder her. Ceif Ben-Abdallah machte es in der 74. Minute mit seinem Treffer zum 3:2 noch einmal spannend. In der 82. Minute musste Ludwigsfeldes Ricardo Franke mit Gelb-Rot vom Platz. Trotz Unterzahl rettete das Team von Trainer Rezart Cami den Heimsieg über die Zeit. ---