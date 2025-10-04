MSV Neuruppin marschiert weiter – Oranienburger FC jubelt erstmals

Der Auftakt des 6. Spieltags brachte einen hart erkämpften Heimsieg für den Werderaner FC Viktoria 1920. Vor 110 Zuschauern legte die Mannschaft von Trainer Marcel Burwig einen Traumstart hin: Bereits in der 7. Minute erzielte Julian Rauch das 1:0 und stellte damit die Weichen auf Sieg. Im weiteren Spielverlauf verteidigte Werder den knappen Vorsprung mit viel Leidenschaft und ließ die Gäste aus Blankenfelde-Mahlow kaum zur Entfaltung kommen. Die Preußen, die am vergangenen Spieltag noch klar in Neuruppin unterlegen waren, suchten zwar den Ausgleich, fanden aber kein Mittel gegen die kompakte Defensive der Gastgeber. ---

Ein echtes Torfestival erlebten die Zuschauer in Frankfurt. Früh sorgte Abdul-Hamid Saadaev in der 7. Minute für die Führung der Gäste aus Oranienburg. Doch die Gastgeber schlugen zurück: Lennox Liebner glich in der 22. Minute aus, Lukas Schmidt drehte die Partie nur sechs Minuten später. Frankfurt schien auf der Siegerstraße, doch nach der Pause meldete sich Oranienburg eindrucksvoll zurück. Kwasi Boateng traf in der 50. Minute zum 2:2, ehe Canel Kerem Kavurmacioglu (75.) und erneut Abdul-Hamid Saadaev (78.) innerhalb von drei Minuten das Spiel endgültig kippten. Frankfurt konnte durch Steven Scharlei in der Nachspielzeit (90.+2) nur noch verkürzen. Für Oranienburg war es ein Befreiungsschlag nach wochenlanger Durststrecke, für Frankfurt dagegen ein bitterer Rückschlag nach vielversprechender erster Halbzeit. ---

Ein Topspiel, das die Wende nach frühem Führungsjubel brachte. Schon in der 4. Minute brachte Edgar Kordecki die Gastgeber aus Sachsenhausen in Front. Die Hausherren wollten ihre Serie ohne Niederlage fortsetzen, doch Süd 05 zeigte beeindruckende Moral. Pedro Paulo Nonato Alves stellte in der 21. Minute den Ausgleich her. Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gäste die Kontrolle: Patrick Richter (51.) sorgte für die Wende, ehe Tim Dethloff in der 78. Minute den Deckel draufsetzte. Brandenburg Süd steht mit dem vierten Saisonsieg auf Platz drei. Sachsenhausen musste dagegen erstmals in dieser Saison die Punkte komplett abgeben. ---

Im Kellerduell behielt Fürstenwalde die Nerven. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Niklas Kosch die Gastgeber in der 48. Minute in Führung. Doch Altlüdersdorf kämpfte sich zurück: Iheb Ben Abdallah verwandelte in der 58. Minute einen Foulelfmeter zum Ausgleich. Das Spiel blieb umkämpft, beide Teams wussten um die enorme Bedeutung. Kurz vor Schluss war es erneut Niklas Kosch, der in der 85. Minute den entscheidenden Treffer setzte. Fürstenwalde klettert damit auf sieben Punkte und verschafft sich etwas Luft, während Altlüdersdorf weiter sieglos bleibt und am Tabellenende festsitzt. ---

Der Spitzenreiter untermauerte eindrucksvoll seine Titelambitionen. Schon in der 7. Minute stellte Plinio Junior Dias Nicolau die Weichen mit dem frühen 1:0. Zwar gelang Florian Schulte in der 38. Minute per Foulelfmeter der Ausgleich für Schöneiche, doch Neuruppin ließ sich nicht beirren. Mit zunehmender Spielzeit setzte der Tabellenführer die Gäste massiv unter Druck. Kevin Anderson Moreira Godinho erzielte in der 70. Minute das 2:1, nur acht Minuten später erhöhte Viktor Heorhiiev auf 3:1. Damit bleibt Neuruppin die einzige Mannschaft ohne Punktverlust – sechs Spiele, sechs Siege, ein Statement an die Konkurrenz. Schöneiche dagegen steckt weiter tief unten fest. ---

Ein zähes, intensives Duell im Tabellenkeller entschied ein einzelner Treffer. Nach einer umkämpften ersten Hälfte schlug Florian Hammer in der 57. Minute für Aufsteiger Miersdorf/Zeuthen zu. Ahrensfelde, das nach dem Abstieg ohnehin noch nicht in Tritt gekommen ist, fand keine Antwort mehr. So blieb es beim knappen 0:1, das die Gäste auf zehn Punkte bringt und in die obere Tabellenhälfte katapultiert. Ahrensfelde dagegen verharrt mit nur vier Punkten weiter im Tabellenkeller. ---

Ein Spiel voller Dramatik und Emotionen in Ludwigsfelde. Ein Eigentor von Luca Thiel bescherte den Gastgebern in der 24. Minute die Führung, Phillip Vogel erhöhte kurz darauf (42.) auf 2:0. Petershagen/Eggersdorf reagierte wütend, doch die Partie wurde hitzig: In der 60. Minute sah Koray Yaman die Rote Karte. Trotz Unterzahl verkürzte Ricardo Hantschke in der 65. Minute auf 2:1. In der Nachspielzeit musste auch Tim Bolte (93.) mit Gelb-Rot vom Platz. Am Ende jubelte Ludwigsfelde über den dritten Saisonsieg, während Petershagen mit nur sechs Punkten im unteren Drittel bleibt. ---