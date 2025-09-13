MSV Neuruppin jubelt spät – 1. FC Frankfurt mit klarem Sieg

– Foto: Matthias Wunderlich

Die Brandenburgliga bot am heutigen 3. Spieltag Dramatik pur. Neuruppin rettete den Sieg in letzter Sekunde, Frankfurt siegte eindrucksvoll, Sachsenhausen überzeugte auswärts, und Ahrensfelde setzte ein Zeichen gegen die BSG Stahl Brandenburg.

Schon früh begann das Unheil für Schöneiche. Romario Hartwig nutzte in der 6. Minute eine Gelegenheit und brachte Ludwigsfelde in Führung. Ein Schock für die Gastgeber, die von Beginn an einem Rückstand hinterherliefen. Als Hartwig in der 28. Minute erneut traf, wurde es noch schwerer – das schnelle 0:2 raubte Schöneiche die Hoffnung. Auch nach der Pause fanden die Hausherren nicht zurück ins Spiel. Stattdessen machte Teisir Alhasan in der 75. Minute mit dem 0:3 alles klar.

---

Vor 296 Zuschauern entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel. Rafael Conrado Prudente brachte die Gäste aus Neuruppin bereits in der 9. Minute in Führung. Doch Brandenburg ließ sich nicht beeindrucken und schlug in der 23. Minute zurück, als Justin Flint zum 1:1 ausglich. Danach entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, bei dem beide Seiten Chancen hatten. Lange sah es nach einer Punkteteilung aus, ehe die Nachspielzeit alles veränderte: In der 90.+5 Minute verwandelte Kostiantyn Hramatik einen Elfmeter eiskalt zum 1:2. Der späte Treffer brachte Neuruppin den dritten Sieg im dritten Spiel und unbändige Freude – während Brandenburg enttäuscht zurückblieb. ---

Oranienburg begann mutig und wurde in der 26. Minute belohnt: Abdul-Hamid Saadaev brachte sein Team mit 1:0 in Führung. Doch die Freude währte nur kurz. Anton Richard Muschter glich in der 43. Minute für Werder aus und leitete damit die Wende ein. Nach dem Seitenwechsel war es Ramazan Günel, der in der 74. Minute das 1:2 markierte. Felix Neumeyer machte schließlich in der 84. Minute mit dem 1:3 alles klar. ---

Bernau schien lange auf der Siegerstraße. Marwin Sankowsky traf in der 35. Minute zur 1:0-Führung, die den Gastgebern Sicherheit gab. Union Fürstenwalde tat sich schwer, ins Spiel zu kommen, kämpfte aber bis zum Schluss. In der vierten Minute der Nachspielzeit dann der späte Schock für Bernau: Dennis Paul glich aus. Mit dem 1:1 sicherte sich Union einen wertvollen Punkt, während Bernau sich ärgern musste, den Sieg so spät noch aus der Hand gegeben zu haben. ---

Die Partie blieb in der ersten Hälfte torlos, beide Teams neutralisierten sich. Nach dem Seitenwechsel übernahm Sachsenhausen die Kontrolle. Dominic Schöps verwandelte in der 47. Minute einen Foulelfmeter zum 0:1. Die Gastgeber warfen danach alles nach vorn, doch die Defensive des TuS stand sicher. In der 85. Minute sorgte Jan-Paul Platte mit dem 0:2 für die Entscheidung. ---

Für Miersdorf war es ein bitterer Nachmittag. Bereits in der 30. Minute traf Kieran Czech zur Gästeführung. Steven Scharlei erhöhte nur drei Minuten später auf 0:2, und Leon Alexander Martin stellte in der 43. Minute schon vor der Pause auf 0:3. Frankfurt spielte wie entfesselt, Miersdorf fand keine Antwort. In der 56. Minute setzte erneut Kieran Czech mit dem 0:4 den Schlusspunkt. ---

Ahrensfelde erwischte einen Traumstart in die zweite Hälfte. Alexander Eirich traf in der 50. Minute zum 1:0 und legte in der 69. Minute sogar das 2:0 nach. Doch Stahl gab sich nicht auf. Nur zwei Minuten später verkürzte Adrian Jaskola in der 71. Minute auf 2:1. In einer intensiven Schlussphase warf der Aufsteiger alles nach vorn, doch Ahrensfelde hielt mit Leidenschaft dagegen und brachte den knappen Vorsprung ins Ziel. Ein emotionaler Sieg für den Absteiger, ein Rückschlag für die Brandenburger. ---