MSV Neuruppin: Großer Aderlass nach verpasstem Aufstieg

– Foto: Rene Hofrichter

Nachdem der MSV Neuruppin die Meisterschaft in der Brandenburgliga und den Aufstieg in die Oberliga denkbar knapp verpasst hat, steht der Verein vor einem tiefgreifenden Aderlass. Zur neuen Saison 2026/2027 verabschiedet der Klub das Trainerteam sowie sechs Spieler.

Es ist ein hochemotionaler Moment für den MSV Neuruppin am Ende der Saison 2025/2026. Das Team hat die Meisterschaft in der Brandenburgliga und somit den ersehnten Aufstieg in die Oberliga nur hauchdünn verpasst. Nach diesem dramatischen Saisonfinale steht fest, dass der Verein in der kommenden Spielzeit 2026/2027 einen schmerzhaften personellen Schnitt verkraften muss.

In einer offiziellen Pressemitteilung des Vereins wird der Abschied nun vollzogen. Der Klub betont darin, dass die Saison 2025/2026 in der Brandenburgliga zu Ende geht und man Abschied nehmen sowie Danke sagen muss. Nach einer ganz besonderen Spielzeit verabschiedet der MSV das Trainerteam des Brandenburgliga-Teams. Ein ausdrücklicher Dank des Klubs richtet sich dabei an Jan Kistenmacher, Marcus Lemke und Volkmar Rechenberg.

Der Verlust von sechs tragenden Spielern

Der personelle Einschnitt betrifft jedoch nicht nur die Trainerbank, sondern in erheblichem Maße auch den Kader. Der MSV 1919 Neuruppin vermeldet die Abgänge der Spieler Erik Prüfer, Lennart Jäger, Viktor Georgiev, Rafael Conrado Prudente, Dominik Horstmann und Cashion A. London. Der Verein verabschiedet die Akteure mit großem Dank für ihren Einsatz, die gezeigte Leidenschaft und das Engagement, welches sie für den MSV eingebracht haben.

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