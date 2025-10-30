 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
MSV Neuruppin findet zurück in Erfolgsspur: Sieg gegen Sachsenhausen

Brandenburgliga: Die Übersicht über die Partien des 9. Spieltags

Beim heutigen Auftakt des 9. Spieltags hat der MSV 1919 Neuruppin die passende Antwort auf die Niederlage von Fürstenwalde gegeben. Mit einem 2:0-Heimsieg gegen den TuS 1896 Sachsenhausen festigte das Team seine Spitzenposition in der Brandenburgliga.

Heute, 20:00 Uhr
MSV 1919 Neuruppin
MSV 1919 NeuruppinNeuruppin
TuS 1896 Sachsenhausen
TuS 1896 SachsenhausenTuS 1896
2
0
Abpfiff

Nach der ersten Saisonniederlage zeigte der MSV 1919 Neuruppin eine Reaktion. Vor heimischer Kulisse besiegte die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth den TuS 1896 Sachsenhausen mit 2:0. Der Spitzenreiter startete druckvoll und ging früh in Führung: Dominik Horstmann traf in der 9. Minute zum 1:0. Nach dem Seitenwechsel sorgte Kevin Anderson Moreira Godinho in der 57. Minute mit dem Treffer zum 2:0 für die Vorentscheidung.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Germania 90 Schöneiche
SV Germania 90 SchöneicheSV Schöne.
SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf
SV Blau-Weiß Petershagen/EggersdorfPetershagen
14:00

Germania Schöneiche kommt mit Rückenwind. Nach dem klaren 4:1-Erfolg in Werder zeigte die Mannschaft von Trainer Oliver Richter, dass sie sich wieder gefangen hat. Florian Schulte traf per Foulelfmeter in der 57. Minute, Aaron Marcel Weber legte in der 71. und 90.+2 Minute nach, ehe Richard Bergmann in der 90.+3 Minute den Endstand herstellte.

Petershagen/Eggersdorf musste sich zuletzt in Miersdorf mit 1:3 geschlagen geben. Tom Worm erzielte in der 62. Minute den zwischenzeitlichen Ausgleich, doch am Ende setzte sich der Aufsteiger durch. Für Petershagen wird es immer brenzliger – ein Punktgewinn in Schöneiche wäre bereits ein Erfolg.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Oranienburger FC Eintracht 1901
Oranienburger FC Eintracht 1901Oranienburg
SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde
SV 1908 Grün-Weiss AhrensfeldeAhrensfelde
14:00

Beide Mannschaften stehen vor einem wichtigen Spiel im Tabellenkeller. Der Oranienburger FC verlor am Mittwoch beim 3:4 in Altlüdersdorf trotz einer engagierten Leistung. Jascha Seiche (34. Minute), Mert Ahmedov (38. Minute) und Kuba-Siala Vulu (81. Minute) trafen für die Gäste, doch am Ende fehlte die Konsequenz in der Defensive.

Der SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde holte zuletzt beim 0:0 gegen Bernau einen Punkt. Mit neun Zählern liegen die Grün-Weißen knapp vor der Abstiegszone. Beide Teams trennen nur zwei Punkte – ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Kampf um den Klassenerhalt.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
TSG Einheit Bernau
TSG Einheit BernauTSG Bernau
SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen
SC Eintracht Miersdorf/ZeuthenMiersdorf
14:00live

Die TSG Einheit Bernau konnte zuletzt beim 0:0 in Ahrensfelde immerhin einen Zähler mitnehmen. Mit zehn Punkten rangiert die TSG im Mittelfeld, muss jedoch aufpassen, nicht nach unten zu rutschen.

Der SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen reist nach dem 3:1 gegen Petershagen mit breiter Brust an. Moses Chuks Njoku (21. Minute) und Doppeltorschütze Ingmar Thede Rosenboldt (71. und 90.+2 Minute) sorgten für den Erfolg. Der Aufsteiger steht mit 16 Punkten auf Rang vier und hofft auf einen weiteren Sieg.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Werderaner FC Viktoria 1920
Werderaner FC Viktoria 1920Werder
FSV Union Fürstenwalde
FSV Union FürstenwaldeFSV Union
14:00

Nach dem 1:4 gegen Schöneiche will der Werderaner FC Viktoria nun Wiedergutmachung. Moritz Markowski hatte sein Team in der 52. Minute in Führung gebracht, bevor die Partie kippte. Besonders der Platzverweis von Tobias Lietz (83. Minute) schwächte die Gastgeber.

Der FSV Union Fürstenwalde reist dagegen mit Rückenwind an. Das Team von Alexander Mikulin überraschte mit dem 2:1-Erfolg über Spitzenreiter Neuruppin. Hysen Muca traf doppelt (7. und 89. Minute) und avancierte zum Matchwinner. Fürstenwalde liegt mit 14 Punkten im sicheren Mittelfeld und will nun auch auswärts punkten.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
BSC Preußen 07 Blankenfelde-Mahlow
BSC Preußen 07 Blankenfelde-MahlowBSC Preußen
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
14:00live

Für Blankenfelde-Mahlow steht nach dem ausgefallenen Spiel in Sachsenhausen wieder ein Härtetest bevor. Die Mannschaft will wieder in die Spur finden.

Der 1. FC Frankfurt reist mit einem 6:1-Kantersieg über Altlüdersdorf an. Danny Mank (9. Minute), Lennox Liebner (43. und 53. Minute), Marcel Georgi (61. Minute), Steven Scharlei (64. Minute) und Jakub Mizerski (84. Minute) trafen für das Team von Trainer Sascha Kloß. Mit diesem Erfolg kletterte Frankfurt auf Rang neun und möchte die Serie fortsetzen.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
SV Altlüdersdorf
SV AltlüdersdorfSVA
BSG Stahl Brandenburg
BSG Stahl BrandenburgBSG Stahl
14:00

Der SV Altlüdersdorf geht mit neuem Selbstvertrauen in dieses Spiel. Der 4:3-Heimsieg gegen Oranienburg war ein emotionaler Befreiungsschlag. Lukas Bianchini (23. Minute), Marcel Horchert (43. Minute), Louis Mischor (67. Minute) und Ceif Ben-Abdallah (70. Minute, Foulelfmeter) trafen für die Mannschaft.

Nun wartet jedoch mit der BSG Stahl Brandenburg eine Mammutaufgabe. Der Aufsteiger von Trainer Robert Pocrnic besiegte zuletzt den Brandenburger SC Süd 05 mit 1:0. Benjamin Nwatu erzielte in der 16. Minute das Tor des Tages vor über 4700 Zuschauern im Derby. Mit 19 Punkten steht Stahl auf Platz zwei und könnte mit einem weiteren Sieg weiter Druck auf Neuruppin ausüben.

Sa., 01.11.2025, 14:00 Uhr
Brandenburger SC Süd 05
Brandenburger SC Süd 05BSC Süd
Ludwigsfelder FC
Ludwigsfelder FCLudwigsfelde
14:00

Nach der 0:1-Niederlage im Spitzenspiel und Stadtderby bei Stahl Brandenburg will der BSC Süd 05 zu Hause wieder angreifen. Trainer Florian Braun und seine Mannschaft mussten zuletzt einen Rückschlag hinnehmen.

Der Ludwigsfelder FC von Trainer Rezart Cami verlor zuletzt ebenfalls – 0:1 gegen den Oranienburger FC Eintracht. Mit 14 Punkten liegt der Absteiger im Mittelfeld. Beide Teams wollen in diesem Duell wieder in die Erfolgsspur finden. Besonders der Brandenburger SC Süd, der mit 18 Punkten auf Rang drei steht, will den Kontakt zur Tabellenspitze nicht verlieren.

