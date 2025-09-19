MSV Neuruppin dreht die Partie spät und baut Tabellenführung aus

Die 594 Zuschauer in Neuruppin erlebten zunächst eine Überraschung. In der 32. Minute brachte David Waclawczyk die Gäste aus Altlüdersdorf in Führung und stellte die Hausherren vor eine schwierige Aufgabe. Der Spitzenreiter aber zeigte prompt eine Reaktion: Nur neun Minuten später erzielte Viktor Heorhiiev den Ausgleich zum 1:1 und brachte die Partie noch vor der Pause zurück ins Gleichgewicht. Altlüdersdorf schwächte sich kurz vor dem Seitenwechsel, als Cedric Krüger in der 45. Minute die Gelb-Rote Karte sah. In Überzahl drängte Neuruppin nach dem Seitenwechsel auf die Führung. Die große Chance dazu vergab Kostiantyn Hramatik in der 57. Minute, als er mit einem Elfmeter an Torwart Yassin Itri scheiterte. Die Partie blieb spannend bis in die Schlussminuten, ehe der Tabellenführer seine Entschlossenheit unter Beweis stellte. In der 90. Minute traf Kostiantyn Hramatik doch noch zum 2:1, ehe Ginel Roland Alfred Ronde in der Nachspielzeit (90.+4) mit dem 3:1 den Schlusspunkt setzte. ---

Die BSG Stahl Brandenburg möchte nach der ersten Saison-Niederlage gegen Ahrensfelde wieder zurück in die Spur finden. Beim 1:2 war die Offensive lange nicht so gut, ehe es nur noch zum Anschlusstreffer durch Adrian Jaskola reichte. Nun wartet Mitaufsteiger SC Eintracht Miersdorf/Zeuthen, der zuletzt einen herben 0:4-Dämpfer gegen den 1. FC Frankfurt hinnehmen musste. Beide Teams haben bislang sechs beziehungsweise vier Punkte gesammelt und wollen sich im Mittelfeld etablieren. Vor allem Stahl will vor heimischem Publikum Wiedergutmachung betreiben. ---

Morgen, 14:00 Uhr Werderaner FC Viktoria 1920 Werder Brandenburger SC Süd 05 BSC Süd 14:00 PUSH

Ein interessantes Duell steigt zwischen dem Werderaner FC Viktoria 1920 und dem Brandenburger SC Süd 05. Werder feierte am letzten Spieltag einen wichtigen 3:1-Auswärtssieg in Oranienburg, an dem Felix Neumeyer mit dem entscheidenden Treffer großen Anteil hatte. Der BSC Süd hingegen musste eine bittere 1:2-Niederlage in der Nachspielzeit gegen Neuruppin hinnehmen, als ein Foulelfmeter die Partie entschied. Beide Teams haben sechs Punkte auf dem Konto – entsprechend hoch ist die Brisanz, wer sich nun vorne festsetzen kann. ---

Der 1. FC Frankfurt gehört nach dem furiosen 4:0-Auswärtssieg in Miersdorf zu den großen Gewinnern des letzten Wochenendes. Vor allem die frühe Torflut durch Kieran Czech, Steven Scharlei und Leon Alexander Martin war ein Ausrufezeichen. Nun wartet mit dem SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf ein Gegner, der nach dem 0:2 gegen Sachsenhausen Wiedergutmachung betreiben will. Für Frankfurt bietet sich die Chance, den Druck auf Tabellenführer Neuruppin hochzuhalten. ---

Morgen, 15:00 Uhr TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 TSG Einheit Bernau TSG Bernau 15:00 live PUSH

Der TuS 1896 Sachsenhausen ist nach dem 2:0-Sieg in Petershagen weiter ungeschlagen und will im Heimspiel gegen die TSG Einheit Bernau die Serie ausbauen. Dominic Schöps verwandelte dabei einen Strafstoß, Jan-Paul Platte sorgte für die Entscheidung. Bernau hingegen musste sich trotz Führung in letzter Minute mit einem 1:1 gegen Union Fürstenwalde zufriedengeben. Mit vier Punkten aus drei Spielen hat die TSG eine durchwachsene Bilanz, während Sachsenhausen mit einem Sieg weiter oben dranbleiben könnte. ---

Morgen, 15:00 Uhr FSV Union Fürstenwalde FSV Union Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg 15:00 live PUSH

Ein Kellerduell steht in Fürstenwalde an: Der FSV Union wartet nach dem späten 1:1 in Bernau noch immer auf den ersten Saisonsieg. Dennis Paul rettete dort immerhin einen Punkt in der Nachspielzeit. Mit nur einem Punkt reist auch der Oranienburger FC Eintracht an, der zuletzt gegen Werder nach früher Führung noch 1:3 verlor. Für beide Teams wäre ein Sieg immens wichtig, um nicht schon früh tief im Abstiegskampf festzuhängen. ---

Der BSC Preußen Blankenfelde-Mahlow konnte zuletzt beim 3:2 in Altlüdersdorf drei wichtige Punkte holen. David Nieland verwandelte dabei gleich zwei Strafstöße und avancierte zum Matchwinner. Nun wartet mit Germania Schöneiche ein Gegner, der nach dem 0:3 gegen Ludwigsfelde weiterhin ohne Sieg ist. Nur ein Punkt aus drei Spielen bedeutet akuten Handlungsbedarf. Preußen will den Rückenwind nutzen, während Schöneiche dringend Stabilität benötigt. ---