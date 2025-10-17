MSV Neuruppin bleibt makellos – Ludwigsfelder FC siegt in Bernau

Der heutige Auftakt des 7. Spieltags in der Brandenburgliga bot zwei packende Begegnungen. Tabellenführer MSV Neuruppin bleibt auch im achten Spiel ohne Punktverlust, während der Ludwigsfelder FC nach großem Kampf drei Zähler aus Bernau entführt.

Die 127 Zuschauer in Bernau sahen eine Partie, die an Dramatik kaum zu überbieten war. Nach einer torlosen ersten Halbzeit drehte die TSG Einheit Bernau nach dem Seitenwechsel richtig auf. Artur Sajfutdinov brachte die Gastgeber in der 56. Minute in Führung, und nur fünf Minuten später erhöhte Frederick Fiebig auf 2:0. Doch der Ludwigsfelder FC gab sich nicht geschlagen. In der 68. Minute verkürzte Brian Blisse auf 1:2, nur eine Minute darauf glich Kaloyan Atanasov zum 2:2 aus. Er war es schließlich auch, der mit seinem zweiten Treffer in der 87. Minute die Partie endgültig drehte. ---

Auch im achten Saisonspiel ließ der MSV 1919 Neuruppin nichts anbrennen. Im Topspiel gegen den Werderaner FC Viktoria 1920 legte die Mannschaft von Trainer Dietmar Demuth los wie die Feuerwehr. Bereits in der fünften Minute traf Rafael Conrado Prudente zur Führung. Doch Werder fand schnell ins Spiel zurück: Anton Richard Muschter glich in der 16. Minute aus. Die Gastgeber ließen sich davon jedoch nicht beirren. Felipe da Silva Felix stellte in der 25. Minute den alten Abstand wieder her. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Kevin Anderson Moreira Godinho in der 51. Minute auf 3:1. Zwar brachte Julian Rauch die Gäste in der 80. Minute noch einmal heran, doch der Tabellenführer verteidigte den Vorsprung mit Entschlossenheit und behielt auch im achten Anlauf seine weiße Weste. ---

Für Germania Schöneiche geht es nach der 1:3-Niederlage in Brandenburg um Wiedergutmachung. Der Platzverweis von Maximilian Schmidt schwächte die Mannschaft, und so blieb man bei vier Punkten hängen. Gegner Miersdorf/Zeuthen kommt mit Selbstvertrauen: Der Aufsteiger gewann 3:2 in Werder und rangiert mit 13 Punkten in der Spitzengruppe. Moses Chuks Njoku war dabei mit einem Doppelpack der Matchwinner. Schöneiche will zu Hause die Wende schaffen, doch Miersdorf reist mit breiter Brust an. ---

Der BSC Süd 05 hat sich in Topform präsentiert. Beim 3:1 über Schöneiche traf Tim Dethloff doppelt und führte seine Mannschaft zum fünften Saisonsieg. Mit 15 Punkten ist Brandenburg erster Verfolger des Spitzenreiters. Der 1. FC Frankfurt musste zuletzt eine 1:2-Heimniederlage gegen Stahl Brandenburg hinnehmen, nachdem Sebastian Lawrenz zwischenzeitlich ausgeglichen hatte. Frankfurt steht mit acht Punkten im Mittelfeld und will verhindern, dass der Abstand nach oben größer wird. ---

Heute, 15:00 Uhr Oranienburger FC Eintracht 1901 Oranienburg BSG Stahl Brandenburg BSG Stahl 15:00 PUSH

Nach dem ersten Saisonsieg in Frankfurt (4:3) war der Oranienburger FC Eintracht zuletzt im Landespokal aktiv und landete gegen den Regionalligisten FSV 63 Luckenwalde einen 3:1-Erfolg. Nun möchte der OFC auch in der Liga wieder punkten. Mit vier Zählern steht der OFC im Tabellenkeller. Der Gegner aus Brandenburg reist dagegen in starker Verfassung an: Die BSG Stahl siegte 2:1 in Frankfurt, Jean-Pierre Dellerue und Ibraima Cante waren erfolgreich. Mit vier Siegen aus sieben Spielen und 13 Punkten spielt der Aufsteiger eine bemerkenswert starke Saison. ---

Im Tabellenkeller treffen zwei Teams mit ähnlicher Ausgangslage aufeinander. Petershagen/Eggersdorf verlor zuletzt 1:3 beim Spitzenreiter Neuruppin, konnte aber mit frühem Treffer von Moritz Wache überraschen. Grün-Weiß Ahrensfelde spielte zuletzt 3:3 in Fürstenwalde – nach Rückstand trafen Blenard Colaki, Alexander Eirich und Yvan Ghilslain Ngoyou für den Oberliga-Absteiger. Beide Mannschaften trennen nur ein Punkt, für den Sieger winkt ein Befreiungsschlag. ---

Nach dem 1:1 gegen Bernau will der BSC Preußen zu Hause nachlegen. Christopher Schulze sicherte zuletzt mit seinem Treffer den Punktgewinn. Mit acht Punkten liegt Blankenfelde im dicht gedrängten Mittelfeld. Der FSV Union Fürstenwalde trennte sich jüngst 3:3 von Ahrensfelde – Yvan Ghilslain Ngoyou glich in der letzten Minute aus. Beide Teams bewegen sich tabellarisch auf Augenhöhe und wollen den Anschluss an das Mittelfeld sichern. ---

Heute, 15:00 Uhr SV Altlüdersdorf SVA TuS 1896 Sachsenhausen TuS 1896 15:00 live PUSH

Der SV Altlüdersdorf empfängt den TuS 1896 Sachsenhausen. Die Gastgeber warten weiterhin auf den ersten Saisonsieg und stehen mit einem Punkt auf dem letzten Platz. Sachsenhausen befindet sich dagegen in blendender Form: Das 5:2 gegen Ludwigsfelde war ein Ausrufezeichen, bei dem Justin Komossa, Martin Pilz, Henri Gomez Amsatu, Marc Moldenhauer und Jason-Luke Raschka trafen. Mit 14 Punkten liegt TuS auf Platz drei und geht als klarer Favorit in die Begegnung.