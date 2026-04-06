MSV Neuruppin baut Vorsprung aus – Last-Minute-Sieg für BSC Süd

– Foto: Rene Hofrichter

In der Brandenburgliga standen heute zwei wegweisende Nachholspiele auf dem Programm, die das Tabellenbild weiter schärften. Während der Spitzenreiter seine Dominanz untermauerte, bot das Duell in Altlüdersdorf ein dramatisches Finish, das erst tief in der Nachspielzeit entschieden wurde und den Kampf um die vorderen Plätze weiter anheizt.

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Vor 132 Zuschauern entwickelte sich in Sachsenhausen eine Partie, die für die Gastgeber in einer herben Enttäuschung endete. Der SV Germania 90 Schöneiche trat von Beginn an entschlossen auf und setzte den TuS 1896 Sachsenhausen unter massiven Druck. Den Torreigen eröffnete Leo Zellmer in der 34. Minute mit dem Treffer zum 0:1. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel legten die Gäste nach, als Florian Schulte in der 48. Minute auf 0:2 erhöhte. Kurzzeitig keimte bei den Hausherren Hoffnung auf, nachdem Timo Hirschle in der 54. Minute den Anschlusstreffer zum 1:2 erzielte. Doch die Freude währte nur kurz. Richard Bergmann stellte in der 64. Minute den alten Abstand mit dem 1:3 wieder her. In der Schlussphase avancierte Deniz Citlak zum Schreckgespenst der Sachsenhausener Defensive: Zunächst traf er in der 74. Minute zum 1:4, bevor er in der 81. Minute mit dem 1:5 den Endstand besiegelte.

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Im Wiederholungsspiel zwischen dem MSV 1919 Neuruppin und dem SV 1908 Grün-Weiss Ahrensfelde sahen die Fans eine dramatische Auseinandersetzung, in der der Tabellenführer wertvollen Boden verlor. Zunächst schien alles nach Plan für die Hausherren zu laufen, als Rafael Conrado Prudente in der 26. Minute per Foulelfmeter das 1:0 markierte. Die Gäste aus Ahrensfelde zeigten sich jedoch unbeeindruckt und kamen durch Fabio Findeisen in der 31. Minute zum 1:1-Ausgleich. Nach der Pause ging Neuruppin erneut in Führung: Kevin Anderson Moreira Godinho traf in der 48. Minute zum 2:1. Doch Ahrensfelde bewies eine beeindruckende Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten. Lion Troschke erzielte in der 64. Minute das 2:2, und nur zwei Zeigerumdrehungen später, in der 66. Minute, markierte Dmytro Kostusev den 2:3-Siegtreffer für die Gäste. In der hitzigen Schlussphase schwächte sich der MSV, als Kostiantyn Hramatik in der 87. Minute mit der Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. ---

Vor 80 Zuschauern entwickelte sich eine Partie, in der der SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf von Beginn an eine hohe Einsatzbereitschaft zeigte. Gegen den favorisierten Brandenburger SC Süd 05 agierten die Gastgeber diszipliniert und ließen im ersten Durchgang keine Gegentreffer zu. Die Entschlossenheit der Blau-Weißen wurde unmittelbar nach dem Seitenwechsel belohnt. In der 49. Minute erzielte Lucas Lindemann den Führungstreffer zum 1:0 für die Hausherren. Petershagen blieb am Drücker und nutzte die Phase der Verunsicherung bei den Gästen konsequent aus. In der 58. Minute erhöhte José Raimundo Silva Magalhaes auf 2:0 und brachte sein Team damit auf die Siegerstraße. Die Brandenburger bemühten sich in der Folge um eine Antwort, bissen sich an der Defensive der Petershagener jedoch lange Zeit die Zähne aus. Erst in der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Joel Leandro Raspopov der Anschlusstreffer zum 2:1. Dieser Treffer kam für eine Aufholjagd jedoch zu spät. ---

Vor 168 Zuschauern entwickelte sich beim SV Altlüdersdorf eine kampfbetonte und zähe Begegnung gegen den favorisierten Brandenburger SC Süd 05. Lange Zeit neutralisierten sich beide Teams, doch in der Schlussphase überschlugen sich die Ereignisse. Die Gäste mussten in der 77. Minute einen herben Rückschlag hinnehmen, als Michel Klemz mit der Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Trotz der personellen Unterzahl bewies Brandenburg eine beeindruckende Moral und gab sich mit dem Unentschieden nicht zufrieden. In der fünften Minute der Nachspielzeit wurde die Leidenschaft der Gäste belohnt: Can Cinar erzielte in der 95. Minute den umjubelten Siegtreffer zum 0:1-Endstand. ---