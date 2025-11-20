MSV muss siegen, schwierige Aufgabe für Fortuna, Gladbach fast durch

Nur noch drei Spieltage stehen in der DFB-Nachwuchsliga bei den U19-Junioren an, bevor die Mannschaften in die Liga A und die Liga B aufgeteilt werden. Während einige Teams schon fest planen können, geht es bei anderen noch um die Qualifikation. Besonders in den Gruppen G und I dürfte der Relegationsplatz noch hart umkämpft sein. Das bringt der 12. Spieltag.
13. Spieltag
Sa., 29.11.25 11:00 Uhr FC Viktoria Köln - FSV Mainz 05
So., 30.11.25 11:00 Uhr Alemannia Aachen - 1. FC Köln
So., 30.11.25 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf - SV Elversberg
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr 1. FC Köln - FC Viktoria Köln
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Alemannia Aachen - Fortuna Düsseldorf
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Elversberg - MSV Duisburg
_______________
13. Spieltag
So., 30.11.25 12:00 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSV Schott Mainz
So., 30.11.25 12:00 Uhr SV Wehen Wiesbaden - Borussia Dortmund
So., 30.11.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - VfL Bochum
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr Borussia Dortmund - Rot-Weiss Essen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr FSV Frankfurt - Bayer 04 Leverkusen
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Bochum - SV Wehen Wiesbaden
_______________
13. Spieltag
So., 30.11.25 11:00 Uhr DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07
So., 30.11.25 11:30 Uhr FC Schalke 04 - VfL Osnabrück
So., 30.11.25 12:00 Uhr SC Preußen Münster - SC Rot-Weiß Oberhausen
So., 30.11.25 13:00 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Meppen
14. Spieltag
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Paderborn 07 - SC Preußen Münster
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SC Rot-Weiß Oberhausen - DSC Arminia Bielefeld
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr SV Meppen - FC Schalke 04
Sa., 06.12.25 13:00 Uhr VfL Osnabrück - Borussia Mönchengladbach