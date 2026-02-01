MSV-Motor stottert in Ulm - Duisburg verliert bei den Spatzen

Mit dem Wunsch, die Tabellenspitze in der 3. Liga zu verteidigen, ging es für den MSV Duisburg zum SSV Ulm. Die Spatzen stehen in der Tabelle deutlich schlechter da, als MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Hausherren auf dem Papier bewerten würde. Das musste seine Mannschaft in der Realität erleben, denn der SSV ging in der ersten Hälfte verdient in Führung. Die Meidericher fanden erst zu spät in die Begegnung und kassierten am Ende die erste Niederlage in diesem Jahr.
Temporeich gingen beide Mannschaften nach dem Anstoß in die Partie. Einen ersten Akzent in der Offensive versuchten die Zebras zu setzen, doch nach einer guten Flanke von Conor Noß in den Strafraum, trat Tyger Lobinger über den Ball (3.). Auf der Gegenseite war MSV-Keeper Max Braune sofort hellwach und fing den tiefen Pass auf Dennis Chessa ab, bevor dieser das Spielgerät erreichen konnte (5.). Ulm versteckte sich keineswegs und beschäftige die umgebaute MSV-Defensive stetig. Auf der linken Verteidigerposition feierte Youngster Gabriel Sadlek sein Drittliga-Debüt. Er ersetzte den gelbgesperrten Can Coskun. Gefährlich wurde es nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Eine Flanke von Leon Dajaku lenkte Zebra-Kapitän Alexander Hahn in Richtung des eigenen Tores und zwang seinen Keeper zu einer eher unfreiwilligen Glanzparade (16.).
Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte übernahmen die Spatzen zunehmend die Kontrolle. Die Zebras versuchten, durch den Kampf dagegenzuhalten, doch an der Feldüberlegenheit der Ulmer änderte das nichts. Besonders die Flanken von Dajaku sorgten permanent für Gefahr. Nach 28 Zeigerumdrehungen segelte von ihnen wieder eine in den Duisburger Strafraum. Dort stieg Bekir El-Zein in die Luft und köpfte zum 1:0 für den SSV ein. Fortan überließen die Spatzen den Gästen mehr Ballanteile und lauerten ihrerseits auf Konter. Kurz darauf war es wieder eine Dajaku-Flanke, die für Torgefahr sorgte. Chessa köpfte allerdings freistehend am MSV-Kasten vorbei (36.). Kurz vor der Pause versuchte es Max Brandt aus 16 Metern, sein Versuch ging am langen Pfosten vorbei ins Toraus (42.).
Nach der Pause kamen Simon Symalla für Jesse Tugbenyo und Leon Müller für den gelbvorbelasteten Rasim Bulic. Am Bild auf dem Platz änderte sich zunächst aber nichts. Wieder begann Ulm stark und kam unmittelbar zu einer Doppelchance durch Dajaku, den die Zebras einfach nicht unter Kontrolle bringen konnten (48.). So sollte es fast eine Stunde insgesamt dauern, eh der MSV eine nennenswerte Torchance für sich verbuchen konnte. Nach Symalla-Zuspiel auf Müller legte der auf Patrick Sussek ab. Sein Schuss verfehlte das Ulmer Tor nur knapp (61.). Kurz darauf wechselte MSV-Coach Dietmar Hirsch ein weiteres Mal doppelt: Für Sussek und Noß war der Arbeitstag beendet, sie wurden ersetzt von Dennis Borkowski und Florian Krüger (65.).
Wenn die Duisburger am kommenden Wochenende den SC Verl empfangen, muss Hirsch erneut seine Defensive umstellen, den Hahn sah nach einem Foul an Chessa im Mittelfeld die fünfte Gelbe Karte und muss damit ein Spiel aussetzen (68.). Zu Beginn der Schlussphase erhöhten die Gäste den Druck und kamen merklich besser ins Spiel. Symallas Flanke auf den ersten Pfosten fand Krüger, sein Kopfball ging jedoch knapp vorbei (71.). Volle Offensive hieß es, als Thilo Töpken in der 76. Minute für Sadlek das Feld betrat. Entsprechend wurden die Räume für den SSV aber auch größer. Lucas Röser hätte das beinah zum 2:0 nutzen können, doch sein Versuch eines Fallrückziehers endete ohne Torerfolg (80.). Alle Bemühungen, doch noch zum Ausgleich zu kommen scheiterte, sodass der MSV nach zwei Siegen zum Rückrundenstart im dritten Spiel leer ausging.
