MSV-Motor stottert in Ulm - Duisburg verliert bei den Spatzen Nach zwei Siegen in Folge muss sich der MSV Duisburg beim SSV Ulm knapp mit 0:1 geschlagen geben. von Marcel Eichholz · Heute, 15:27 Uhr · 0 Leser

Der MSV Duisburg verliert in Ulm. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Mit dem Wunsch, die Tabellenspitze in der 3. Liga zu verteidigen, ging es für den MSV Duisburg zum SSV Ulm. Die Spatzen stehen in der Tabelle deutlich schlechter da, als MSV-Cheftrainer Dietmar Hirsch die Hausherren auf dem Papier bewerten würde. Das musste seine Mannschaft in der Realität erleben, denn der SSV ging in der ersten Hälfte verdient in Führung. Die Meidericher fanden erst zu spät in die Begegnung und kassierten am Ende die erste Niederlage in diesem Jahr.

Temporeich gingen beide Mannschaften nach dem Anstoß in die Partie. Einen ersten Akzent in der Offensive versuchten die Zebras zu setzen, doch nach einer guten Flanke von Conor Noß in den Strafraum, trat Tyger Lobinger über den Ball (3.). Auf der Gegenseite war MSV-Keeper Max Braune sofort hellwach und fing den tiefen Pass auf Dennis Chessa ab, bevor dieser das Spielgerät erreichen konnte (5.). Ulm versteckte sich keineswegs und beschäftige die umgebaute MSV-Defensive stetig. Auf der linken Verteidigerposition feierte Youngster Gabriel Sadlek sein Drittliga-Debüt. Er ersetzte den gelbgesperrten Can Coskun. Gefährlich wurde es nach etwas mehr als einer Viertelstunde. Eine Flanke von Leon Dajaku lenkte Zebra-Kapitän Alexander Hahn in Richtung des eigenen Tores und zwang seinen Keeper zu einer eher unfreiwilligen Glanzparade (16.). >>> Hier gibt es die schönsten Bilder der Partie Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte übernahmen die Spatzen zunehmend die Kontrolle. Die Zebras versuchten, durch den Kampf dagegenzuhalten, doch an der Feldüberlegenheit der Ulmer änderte das nichts. Besonders die Flanken von Dajaku sorgten permanent für Gefahr. Nach 28 Zeigerumdrehungen segelte von ihnen wieder eine in den Duisburger Strafraum. Dort stieg Bekir El-Zein in die Luft und köpfte zum 1:0 für den SSV ein. Fortan überließen die Spatzen den Gästen mehr Ballanteile und lauerten ihrerseits auf Konter. Kurz darauf war es wieder eine Dajaku-Flanke, die für Torgefahr sorgte. Chessa köpfte allerdings freistehend am MSV-Kasten vorbei (36.). Kurz vor der Pause versuchte es Max Brandt aus 16 Metern, sein Versuch ging am langen Pfosten vorbei ins Toraus (42.).