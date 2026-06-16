MSV Moers verstärkt Trainerteam mit erfahrenem Co-Trainer

Der MSV Moers hat sein Trainerteam erweitert und eine interessante Personalie verpflichtet. Fußballobmann Tolga Günes freut sich über die Verstärkung an der Seitenlinie.

Neu zum Trainerteam stößt Dominic, der mit seinen erst 33 Jahren bereits über viel Erfahrung im Nachwuchs- und Leistungsbereich verfügt. Aktuell ist er im Jugendbereich von VVV-Venlo tätig. Sein Vertrag dort läuft noch bis zum 30.06.2026.