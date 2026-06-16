MSV Moers verstärkt Trainerteam mit erfahrenem Co-Trainer

Der MSV Moers hat sein Trainerteam erweitert und eine interessante Personalie verpflichtet. Fußballobmann Tolga Günes freut sich über die Verstärkung an der Seitenlinie.
Neu zum Trainerteam stößt Dominic, der mit seinen erst 33 Jahren bereits über viel Erfahrung im Nachwuchs- und Leistungsbereich verfügt. Aktuell ist er im Jugendbereich von VVV-Venlo tätig. Sein Vertrag dort läuft noch bis zum 30.06.2026.
Zuvor sammelte Dominic wichtige Erfahrungen beim MSV Duisburg, wo er als Teammanager im U19-Bereich tätig war.
„Wir sind froh und glücklich, Dominic für unser Trainerteam gewonnen zu haben. Trotz seines jungen Alters bringt er bereits viele Erfahrungen aus dem Nachwuchsfußball mit. Seine Fachkenntnisse und seine Arbeit mit jungen Spielern werden für uns sehr wertvoll sein“, so Fußballobmann Tolga Günes.
Der MSV Moers blickt voller Vorfreude auf die Zusammenarbeit und ist überzeugt, mit Dominic eine weitere wichtige Verstärkung für die sportliche Entwicklung des Vereins gefunden zu haben.