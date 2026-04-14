MSV Moers gibt drei Transfers bekannt - Serhat Karabulut kommt

Gute Laune beim MSV Moers. – Foto: Balci yusuf

Dem MSV Moers ist nach einem furiosen 5:3-Erfolg im Topspiel der Kreisliga B Moers gegen den TV Asberg II der Aufstieg in die A-Liga schon nicht mehr zu nehmen. Lediglich die Meisterschaft ist noch nicht ganz dingfest gemacht. Auf den folgenden Plätzen sind der TuS Borth, TV Asberg II und SV Budberg III weit abgeschlagen. Somit kann der Primus auch schon die Planung für die kommende Saison intensiv in Angriff nehmen. Unter anderem Torjäger Serhat Karabulut wird das Team verstärken.

Titel gesichert, Zugänge präsentiert

Die Stimmung rund um den MSV Moers könnte dieser Tage kaum besser sein, schließlich hat der Dominator der Kreisliga B am Freitag das erste große Ziel erreicht: Verfolger TV Asberg II glich zunächst zweimal aus, doch dann zog der Tabellenführer der eingleisigen Kreisliga B abermals das Tempo an und sicherte sich seinen 25. Sieg im 26. Spiel. Unabhängig von den anderen und weiteren Ergebnissen ist Moers der Aufstieg in die nächsthöhere Klasse sicher - Folge-Geschichte erscheint in Kürze auf FuPa.

Und ganz beiläufig neben den Feierlichkeiten hat der MSV Moers gleich die ersten Zugänge für das Kreis-Oberhaus bekanntgegeben: Mit Eren Okumus kommt ein torgefährlicher Mittelfeldspieler vom SV Schwafheim, der schon in einigen Saisons zweistellig getroffen hat. Unter anderem glänzte er zwischen 2016 und 2017 mit 40 Toren und 20 Vorlagen in 42 Partien für den TV Asberg.