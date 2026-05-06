MSV Moers: Aufstiegstrainer Tahsin Engin schmeißt hin

Tahsin Engin hat seinen Auftrag erfüllt beim MSV Moers und die Erste Mannschaft vorzeitig zur Meisterschaft in der Kreisliga B geführt. Im Saison-Endspurt und auch danach muss das Team aber ohne ihn auskommen. Engin ist bei einem Gesprächstermin mit dem Abteilungsvorstand zurückgetreten. „Ich bin enttäuscht und traurig, wie’s zu Ende gegangen ist“, sagte der Ex-Profi.
Beim 1:4 der Meerbecker am vergangenen Sonntag gegen den SV Budberg III war Engin schon nicht mehr dabei. Es war nach dem 2:6 in Borth Mitte April die zweite Saison-Pleite für den souveränen Tabellenführer. Die Ergebnisse haben aber nichts mit dem Trainer-Rücktritt zutun, erläuterte der 48-Jährige.
Zum Bruch mit dem Vorstand, so Engin, sei es in der Woche vor dem Budberg-Spiel gekommen: „Ich wurde zu einem Gespräch gebeten. Ich habe gedacht, dass es um die neue Saison geht. Stattdessen hat mir Selim Baylan als Sportlicher Leiter mitgeteilt, dass ich in der Kreisliga A kein Trainer mehr sein soll. Auch meine Co-Trainer sollten gehen. Wir sollten stattdessen Aufgaben im Vorstand oder Verein übernehmen, ich Abteilungsleiter werden.“ Der Ex-Profi habe sich überrumpelt gefühlt: „Als ich die Gründe gehört habe, bin ich zurückgetreten.“
Baylan bestätigte auf Nachfrage, dass Engin seinen Posten abgeben und sich fortan mit Tolga Günes den Job des Fußball-Abteilungsleiters teilen sollte. „Mir wurde gesagt, dass sich einige Spieler über mein Training beschwert hätten. Zudem sei ich manchmal zu emotional. Und es kam bei mir rüber, dass ich zu wenig Ahnung habe. Dabei habe ich so viel Energie und Leidenschaft aufgebracht, damit wir die sportlichen Ziele erreichen.“
Der Moerser habe die Vorwürfe als respektlos empfunden und die Konsequenzen gezogen. Seine Co-Trainer Engin Aydemir sowie Muhammet Uslu habe er gebeten, die Mannschaft bis zum Saisonende zu betreuen.
Selim Baylan lobte ausdrücklich die Trainer-Arbeit von Tahsin Engin und bedankte sich bei ihm. Er gab bekannt, dass Ercan Erkal zur nächsten Saison als MSV-Trainer zurückkehre. Trotz aller Enttäuschung meinte Engin: „Ich bin ein Meerbecker und wünsche dem Verein alles Gute für die Zukunft.“