MSV Moers: Aufstiegstrainer Tahsin Engin schmeißt hin

Beim 1:4 der Meerbecker am vergangenen Sonntag gegen den SV Budberg III war Engin schon nicht mehr dabei. Es war nach dem 2:6 in Borth Mitte April die zweite Saison-Pleite für den souveränen Tabellenführer. Die Ergebnisse haben aber nichts mit dem Trainer-Rücktritt zutun, erläuterte der 48-Jährige.

Zum Bruch mit dem Vorstand, so Engin, sei es in der Woche vor dem Budberg-Spiel gekommen: „Ich wurde zu einem Gespräch gebeten. Ich habe gedacht, dass es um die neue Saison geht. Stattdessen hat mir Selim Baylan als Sportlicher Leiter mitgeteilt, dass ich in der Kreisliga A kein Trainer mehr sein soll. Auch meine Co-Trainer sollten gehen. Wir sollten stattdessen Aufgaben im Vorstand oder Verein übernehmen, ich Abteilungsleiter werden.“ Der Ex-Profi habe sich überrumpelt gefühlt: „Als ich die Gründe gehört habe, bin ich zurückgetreten.“