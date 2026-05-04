MSV macht Osnabrück zum Meister - Aue mit Comeback des Jahres

In der 3. Liga ist VfL Osnabrück nach dem Duisburg-Sieg vorzeitig Meister und gewinnt selbst spät - MSV Duisburg schlägt FC Energie Cottbus, FC Erzgebirge Aue feiert ein wildes Comeback.
Der VfL Osnabrück ist Meister und teilt mit: "Mit der soeben feststehenden Niederlage des FC Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg (1:2) sichert sich der VfL Osnabrück nach dem gestrigen Aufstieg aus dem Bus nun auch die Meisterschaft in der 3. Liga vorzeitig. Kurz vor dem Anpfiff des heutigen Auswärtsspiels beim SV Wehen Wiesbaden haben die Lila-Weißen erneut Grund zum Jubeln. Zum dritten Mal in der Vereinshistorie krönen sich die Osnabrücker zum Meister der 3. Liga. Damit stellt der VfL auch einen neuen Ligarekord auf. Nach dem bereits gestern erreichten Aufstieg darf die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz also schon bald den 3. Liga-Meisterpokal in die Höhe heben. Davor wollen die Osnabrücker aber noch weiter Punkte sammeln und so noch den ein oder anderen weiteren Rekord hinterherjagen."
Nach dem Duisburger Sieg stand die Meisterschaft bereits fest, doch Osnabrück legte selbst noch nach und sicherte sich in der Nachspielzeit den Sieg bei SV Wehen Wiesbaden. Zunächst brachte Tarik Gözüsirin die Gastgeber in Führung (33.), ehe Ismail Badjie nach der Pause ausglich (60.). Ein Eigentor von Jordy Gillekens drehte die Partie zugunsten der Gäste (68.), doch Wiesbaden schlug spät zurück: Nikolas Agrafiotis traf in der Nachspielzeit zum 2:2 (90.+3). Doch Osnabrück hatte die letzte Antwort: Direkt im Gegenzug erzielte Robert Tesche ebenfalls in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer (90.+3) und machte damit die perfekte Meisterparty perfekt.
Der FC Erzgebirge Aue hat trotz des bereits feststehenden Abstiegs ein eindrucksvolles Ausrufezeichen gesetzt und beim FC Ingolstadt 04 ein spektakuläres 5:3 gefeiert. Vor allem Julian Guttau ragte mit einem Dreierpack heraus. Die Partie begann aus Sicht der Gäste denkbar schlecht: Frederik Carlsen (7.) und Gustav Christensen (14.) brachten Ingolstadt früh mit 2:0 in Führung. Zwar verkürzte Guttau nur wenige Minuten später (18.), doch Marcel Costly stellte den alten Abstand wieder her (36.) - Aue lag zur Pause mit 1:3 zurück. Nach dem Seitenwechsel entwickelte sich dann ein komplett anderes Spiel. Guttau traf erneut zum Anschluss (52.), ehe Erik Weinhauer den Ausgleich erzielte (63.). Nur wenige Minuten später drehte Ryan Malone die Partie endgültig zugunsten der Sachsen (68.), die nun deutlich zielstrebiger agierten. Den Schlusspunkt setzte erneut Guttau, der in der 88. Minute seinen dritten Treffer erzielte und damit einen außergewöhnlichen Comeback-Sieg perfekt machte.
37. Spieltag
Fr., 08.05.26 19:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - MSV Duisburg
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr FC Energie Cottbus - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - VfB Stuttgart II
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr Rot-Weiss Essen - SC Verl
Sa., 09.05.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - FC Ingolstadt 04
Sa., 09.05.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - SSV Jahn Regensburg
So., 10.05.26 13:30 Uhr TSV Havelse - 1. FC Schweinfurt 05
So., 10.05.26 16:30 Uhr Viktoria Köln - Alemannia Aachen
So., 10.05.26 19:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - 1. FC Saarbrücken
38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
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