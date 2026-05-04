MSV macht Osnabrück zum Meister - Aue mit Comeback des Jahres

Tesche sorgt für Meisterparty



Der VfL Osnabrück ist Meister und teilt mit: "Mit der soeben feststehenden Niederlage des FC Energie Cottbus gegen den MSV Duisburg (1:2) sichert sich der VfL Osnabrück nach dem gestrigen Aufstieg aus dem Bus nun auch die Meisterschaft in der 3. Liga vorzeitig. Kurz vor dem Anpfiff des heutigen Auswärtsspiels beim SV Wehen Wiesbaden haben die Lila-Weißen erneut Grund zum Jubeln. Zum dritten Mal in der Vereinshistorie krönen sich die Osnabrücker zum Meister der 3. Liga. Damit stellt der VfL auch einen neuen Ligarekord auf. Nach dem bereits gestern erreichten Aufstieg darf die Mannschaft von Cheftrainer Timo Schultz also schon bald den 3. Liga-Meisterpokal in die Höhe heben. Davor wollen die Osnabrücker aber noch weiter Punkte sammeln und so noch den ein oder anderen weiteren Rekord hinterherjagen."

Nach dem Duisburger Sieg stand die Meisterschaft bereits fest, doch Osnabrück legte selbst noch nach und sicherte sich in der Nachspielzeit den Sieg bei SV Wehen Wiesbaden. Zunächst brachte Tarik Gözüsirin die Gastgeber in Führung (33.), ehe Ismail Badjie nach der Pause ausglich (60.). Ein Eigentor von Jordy Gillekens drehte die Partie zugunsten der Gäste (68.), doch Wiesbaden schlug spät zurück: Nikolas Agrafiotis traf in der Nachspielzeit zum 2:2 (90.+3). Doch Osnabrück hatte die letzte Antwort: Direkt im Gegenzug erzielte Robert Tesche ebenfalls in der Nachspielzeit den 3:2-Siegtreffer (90.+3) und machte damit die perfekte Meisterparty perfekt.