MSV LIVE: Zebras wollen mit gutem Gefühl in die Winterpause 3. Liga: Im finalen Pflichtspiel des Kalenderjahres empfängt der MSV Duisburg den FC Ingolstadt.

Noch einmal muss der MSV Duisburg in diesem Jahr in der 3. Liga antreten, dann geht es in die gut zweimonatige Winterpause, die aufgrund der zweifelhaften Weltmeisterschaft In Katar den Spielplan in den Ligen mächtig durcheinandergewirbelt hat. Zum letzten Aufgalopp im Jahr 2022 empfangen die Zebras den FC Ingolstadt im Wedaustadion.