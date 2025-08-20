MSV live: Zebras im Pokal zu Gast bei Victoria Mennrath

Dass Dietmar Hirsch die Begegnung beim Landesligisten nicht auf die leichte Schulter nimmt, hat er am vergangenen Wochenende bewiesen. Beim Saison-Auftakt der Victoria gegen die VSF Amern stand Hirsch an der Seitenlinie und hat den Gegner beobachtet. "Ich wollte einfach mal schauen und ein Gefühl für das bekommen, was uns erwartet", erklärt der 53-Jährige in den Vereinsmedien. Allerdings betont er auch gleich, dass sich die Erkenntnisse nicht eins zu eins auf das Pokalspiel übertragen lassen. "Der Kunstrasenplatz in Mennrath ist recht klein, wir spielen aber im Grenzlandstadion. Dort ist der Platz ein Naturrasen und deutlich größer", führt er weiter aus., was den Zebras "in die Karten spielen" dürfte.

Personell kann er derweil aus dem Vollen schöpfen. Einzig Jakob Bookjans, der am Montag operiert wurde, steht nicht zur Verfügung. Die Einsatzzeiten will Hirsch im Auge behalten, besonders da schon am Samstag das Liga-Spiel gegen Zweitliga-Absteiger SSV Ulm ansteht. "Eigentlich könnte ich von 24 Feldspielern alle bringen, daher denke ich, dass wir das gut verteilen können mit Mittwoch und Samstag", sagt er.

Kleiner Rückblick: Vor drei Jahren gab es die Begegnung zwischen der Victoria und dem MSV schon einmal. Damals setzten sich die Zebras klar mit 8:0 durch, schieden dann aber in der 2. Runde nach einem 1:2 bei Rot-Weiß Oberhausen aus. Den Pokalsieg sicherte sich im Finale später Rot-Weiss Essen.