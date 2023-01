MSV LIVE: Zebras empfangen Waldhof Mannheim und haben große Ziele 3. Liga: Im ersten Heimspiel des Jahres trifft der MSV Duisburg auf den SV Waldhof Mannheim.

Mit der Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem SV Waldhof Mannheim wird am Abend der 19. Spieltag in der 3. Liga beschlossen. Das Spiel gibt es ab 18.45 Uhr im ausführlichen Liveticker bei FuPa Niederrhein. Ein Duell hat derweil Potenzial sehr ausgeglichen zu sein. In der Tabelle trennen beide Teams nur vier Punkte - und beide sind mit starken Leistungen aus der Winterpause gekommen.