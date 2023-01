MSV LIVE: Zebras auswärts beim 1. FC Saarbrücken gefordert 3. Liga: Zum Pflichtspiel-Auftakt nach der Winterpause empfängt der 1. FC Saarbrücken den MSV Duisburg.

Die Winterpause in der 3. Liga ist beendet. Nach fast acht Wochen ohne Pflichtspiel startet an diesem Wochenende die zweite Saisonhälfte. Im Saarbrücker Ludwigsparkstadion empfängt der heimische 1. FC Saarbrücken den MSV Duisburg zum Traditionsduell. Hinter beiden Mannschaften liegt eine lange und intensive Vorbereitung.

Für den MSV Duisburg wird es ab sofort wieder ernst. Die Winterpause in der 3. Liga ist beendet und es geht in die noch verbleibenden Spiele der Hinrunde, bevor am 28. Januar mit dem Heimspiel gegen den VfL Osnabrück die Rückrunde eingeläutet wird. Bis es soweit ist, heißen die Gegner 1. FC Saarbrücken und SV Waldhof Mannheim.

Fünf Testspiele haben die Zebras in der Vorbereitung absolviert, zuletzt gab es eine 0:4-Niederlage bei Zweitligist SC Paderborn, zuvor einen klaren 6:0-Sieg gegen das Oberliga-Spitzenteam KFC Uerdingen. In fast allen Partien hat Cheftrainern Torsten Ziegner derweil Licht und Schatten gesehen, zumeist gab es zwei grundverschiedene Halbzeiten. Die nominell erste Elf hat ebenfalls nie wirklich gemeinsam auf dem Feld gestanden - wie sich die Mannschaft präsentiert, dürfte also einer Überraschung gleichen.

Das sagen die Trainer vor der Partie

Torsten Ziegner, Trainer MSV Duisburg, im Reviersport: "Als Spieler und Trainer habe ich viele Erfahrungen gegen Saarbrücken gesammelt. Es waren oft hochklassige, enge Spiele. Saarbrücken gehörte immer zu den Topteams. So ist es ja auch in diesem Jahr. Es macht großen Spaß im Ludwigspark zu spielen. Ich erwarte jetzt den nächsten Schritt von meiner Mannschaft. Wir müssen Konstanz in unsere Spiele bringen."

Rüdiger Ziehl, Trainer 1. FC Saarbrücken, in den Vereinsmedien: "Es fühlt sich ein bisschen wie ein Saisonstart an. Die Karten werden neu gemischt. Aber das gilt für alle Teams. Wir hatten eine gute Vorbereitung und freuen uns auf die Begegnung. Der MSV ist eine gestandene Mannschaft mit vielen erfahrenen Spielern. Wenn sie ins Rollen kommen, sind sie brandgefährlich. Aber wir wissen um unsere Qualitäten und wollen einen aktiven Fußball auf den Platz bringen."