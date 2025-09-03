MSV live: Traditionsreiches Testspiel zwischen Duisburg und VfL Bochum

Das bislang letzte Aufeinandertreffen des VfL und MSV ist schon eine ganze Weile her. In der Saison 2018/19 standen die beiden Kontrahenten noch in der 2. Bundesliga auf dem Feld, am Ende stieg der MSV sang- und klanglos als Tabellenletzter ab. Es folgte der schleichende Niedergang in der 3. Liga, der mit dem Abstieg in die viertklassige Regionalliga West seinen traurigen Höhepunkt fand. Im Nachgang sollte es sich als dringend benötigte Weckruf darstellen. Den Zebras gelang der direkte Wiederaufstieg, Mannschaft und Fans wuchsen zu einer Einheit zusammen und in der 3. Liga thront der MSV aktuell auf dem ersten Tabellenplatz.

Und Bochum? Im Sommer 2021 gelang der ersehnte Aufstieg in die Bundesliga, nach vier Spielzeiten ging es für den VfL im Sommer aber wieder eine Etage nach unten. Nach verpatztem Start rangiert der traditionsreiche Ruhrpott-Verein aktuell auf dem drittletzten Tabellenplatz. Das Team von Dieter Hecking hat sich am Deadline-Day nochmals verstärkt, schon gegen den MSV dürfte der ein oder andere Last-Minute-Transfer Spielzeit bekommen.

Die Partie der beiden Traditionsvereine begleitet FuPa Niederrhein ausführlich live. Ab 13.45 Uhr seid ihr in unserem Liveticker auf Ballhöhe, im Nachgang gibt es wie gewohnt die Stimmen der Protagonisten.