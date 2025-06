MSV live: Testspielauftakt beim Duisburger SV im Ticker

Wie schon im vergangenen Jahr stehen sich der Bezirksligist und der frisch gebackene Drittligist im Leistungsvergleich gegenüber. Zuletzt setzten sich die Zebras deutlich mit 8:0 durch. Nun tritt eine nur auf wenigen Positionen veränderte Mannschaft zur Neuauflage auf der Sportanlage an der Düsseldorfer Straße an. Ein Umstand, den auch MSV-Coach Dietmar Hirsch als Vorteil für die anstehende Spielzeit sieht.

"Ich freue mich, dass es wieder los geht. Es ist nicht alltäglich, dass man so viele Gesichter der vergangenen Saison wiedersieht, denn oft gibt es ja auch einen größeren Umbruch. Zum Glück gab es den bei uns nicht und wir haben uns stattdessen punktuell verstärkt", erklärte er nach dem Trainingsauftakt am Montag. Für die kommenden Wochen hat der Übungsleiter die Weiterentwicklung - besonders im taktischen Bereich - in den Vordergrund gestellt. Die Basics wie eine gute Kondition liegt derweil in den Händen von Athletiktrainer Thomas Klimmeck.

Nach dem Test ist für die Duisburger vor dem Trainingslager. Der Sonntag dient noch einmal der Erholung, am Montag rollt der Mannschaftsbus dann ins niederländische Epe, wo sich der MSV auch im vergangenen Jahr eingefunden hat. Mit Hibernian Edinburgh steht zudem derselbe Testspielgegner auf der Agenda. Auf dem Weg zurück nach Duisburg legt der Tross einen Zwischenstopp in Sonsbeck ein. Beim dort ansässigen Oberligisten testet der Spielverein am Sonntag, den 6. Juli um 15 Uhr.