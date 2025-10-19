MSV live: Schlagen die Zebras auch die Löwen?

Die Länderspielpause ist vorbei, der Ball rollt wieder in der 3. Liga und der Spieltag hält gleich einen echten Leckerbissen bereit. Im Traditionsduell empfängt der TSV 1860 München in einem ausverkauften Stadion an der Grünwalder Straße den MSV Duisburg.

Während die Löwen durch aus als Aufstiegsfavorit in die Spielzeit gegangen sind, hinken sie aktuell den Erwartungen weit hinterher und haben jüngst mit einem Trainerwechsel auf die nicht zufriedenstellende sportliche Entwicklung reagiert. Fortan führt Markus Kauczinski Regie an der Seitenline. Mit dem Debüt gegen den MSV hat er gleich eine echte Standortbestimmung für seine Mannschaft.

Denn die Zebras, im Sommer erst wieder aus der Regionalliga West in die 3. Liga zurückgekehrt, sind nach bislang zehn absolvierten Spieltagen noch ungeschlagen und führen die Tabelle mit vier Punkten Vorsprung auf den FC Energie Cottbus an. Insgesamt 24 Zähler hat das Team von Dietmar Hirsch bereits auf dem Konto und damit schon mehr als die Hälfte des ausgegebenen Saisonziels von 45 Punkten. Mit zwölf Punkten rangieren die Gastgeber im unteren Drittel des Klassements. Nur ein mageres Pünktchen gab es aus den vergangenen fünf Partien, sodass in München alle nach einem Erfolgserlebnis lechzen. Zudem lockt die Aussicht, als erste Mannschaft den Gast aus dem Ruhrpott bezwingen zu können.

Doch genau so sieht es auch auf der Gegenseite aus. Der MSV wird alles daransetzen, die Serie auszubauen und auch in der bayerischen Landeshauptstadt zumindest mit einem Punkt vom Feld zu gehen und die Heimreise anzutreten. Am Samstag haben sich Hirsch und sein Team per Flugzeug auf den Weg gen Süden gemacht. Mit an Bord zahlreiche Fans, von denen auch am Wochenende schon viele in der Stadt gesichtet werden konnten. Der Gästeblock ist, wie das restliche Stadion auch, komplett ausverkauft.