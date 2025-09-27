MSV live: Mit den Fans im Rücken zum Sieg gegen FC Ingolstadt

In letzter Sekunde musste der MSV im Aufsteiger-Duell beim TSV Havelse am vergangenen Sonntag den Treffer zum 1:1 hinnehmen und ging somit im siebten Spiel der laufenden Saison nicht als Sieger vom Feld. Als Rückschlag wertete Zebra-Coach Dietmar Hirsch das aber nicht. "Wir sind immer noch ein Aufsteiger. Wir können das gut einschätzen und sehen auch, was wir bislang erreicht haben", sagte er im Rahmen der Spieltagspressekonferenz.

Beim Spiel am Samstag gibt es derweil zahlreiche Verbindungen zwischen den beiden Vereinen. In Ingolstadt steht beispielsweise mit Ilia Gruev ein Co-Trainer an der Seitenlinie, der mit Duisburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Als Sportdirektor ist bei den Schanzern mit Ivica Grlic eine MSV-Legende am Werk. Außerdem lief Lukas Fröde von 2017 bis 2019 in Zebrastreifen auf. Und auch umgekehrt gibt es zahlreiche Berührungspunkte. MSV-Führungsspieler Patrick Sussek durchlief die Jugend des FCI und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Auch die Offensivleute Maximilian Dittgen und Tim Heike haben eine Ingolstädter Vergangenheit.

Mit Blick auf die Tabelle geht der MSV als Favorit ins Rennen. 19 Punkte nach sieben Partien sprechen für sich, zudem stellen die Zebras mit 18 Toren die beste Offensive und mit nur sechs Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga. Ingolstadt erzielte bislang zwölf Tore und kassierte zehn Gegentore.