Can Coskun will mit dem MSV Duisburg wieder dreifach punkten.
Can Coskun will mit dem MSV Duisburg wieder dreifach punkten. – Foto: Imago Images

MSV live: Mit den Fans im Rücken zum Sieg gegen FC Ingolstadt

Für den MSV Duisburg geht es am Samstag um drei Punkte gegen den FC Ingolstadt.

Im vierten Heimspiel der laufenden Saison in der 3. Liga empfängt der MSV Duisburg am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) den FC Ingolstadt. Nachdem die Zebras am vergangenen Wochenende zum ersten Mal nicht als Sieger vom Feld gingen, soll vor heimischer Kulisse im Wedaustadion der nächste Sieg eingefahren werden.

MSV Duisburg
MSV Duisburg
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04
In letzter Sekunde musste der MSV im Aufsteiger-Duell beim TSV Havelse am vergangenen Sonntag den Treffer zum 1:1 hinnehmen und ging somit im siebten Spiel der laufenden Saison nicht als Sieger vom Feld. Als Rückschlag wertete Zebra-Coach Dietmar Hirsch das aber nicht. "Wir sind immer noch ein Aufsteiger. Wir können das gut einschätzen und sehen auch, was wir bislang erreicht haben", sagte er im Rahmen der Spieltagspressekonferenz.

>>> Hier geht es zum Liveticker der Partie

Beim Spiel am Samstag gibt es derweil zahlreiche Verbindungen zwischen den beiden Vereinen. In Ingolstadt steht beispielsweise mit Ilia Gruev ein Co-Trainer an der Seitenlinie, der mit Duisburg den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Als Sportdirektor ist bei den Schanzern mit Ivica Grlic eine MSV-Legende am Werk. Außerdem lief Lukas Fröde von 2017 bis 2019 in Zebrastreifen auf. Und auch umgekehrt gibt es zahlreiche Berührungspunkte. MSV-Führungsspieler Patrick Sussek durchlief die Jugend des FCI und schaffte dort den Sprung zu den Profis. Auch die Offensivleute Maximilian Dittgen und Tim Heike haben eine Ingolstädter Vergangenheit.

Mit Blick auf die Tabelle geht der MSV als Favorit ins Rennen. 19 Punkte nach sieben Partien sprechen für sich, zudem stellen die Zebras mit 18 Toren die beste Offensive und mit nur sechs Gegentoren eine der besten Defensiven der Liga. Ingolstadt erzielte bislang zwölf Tore und kassierte zehn Gegentore.

