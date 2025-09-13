MSV live: Gelingt Duisburg gegen Wiesbaden der fünfte Sieg in Serie?

Der Vorverkauf für das Wiesbaden-Spiel hat in der vergangenen Woche noch einmal kräftig angezogen. Der Ticket-Ticker des Vereins vermeldete am Freitag 17.137 verkaufte Eintrittskarten. Die Sitzplätze in der Nordkurve sind restlos ausverkauft, der Stehplatzbereich mehr als gut gefüllt und auch einige weitere Blöcke auf der Hauptribüne und der Gegengeraden sind bis auf den letzten Platz gefüllt. Zum ersten Mal in der laufenden Saison wird die 20.000er-Marke auf den Ränge wohl geknackt werden. Mit vier Siegen in der Liga und dem Erreichen des Achtelfinals im Niederrheinpokal hat die Mannschaft von Dietmar Hirsch ihren Teil beigetragen.

Gegen Wiesbaden dürfte derweil die bislang schwierigste Aufgabe auf die Zebras warten. "Wiesbaden wird oft nicht genannt, wenn es um die Aufstiegskandidaten geht, aber man muss sie immer auf dem Zettel haben", verriet Hirsch im Vorfeld. Entsprechend erwartet er ein intensives Duell auf dem Rasen, bei dem noch einige Fragezeichen hinter dem Personal stehen. Sicher nicht dabei sind Jakob Bookjans und Florian Egerer. Geringe Chancen auf einen Einsatz gibt es Leon Müller, zumindest im Kader dürfte Patrick Sussek sein. Das größte Fragezeichen steht aber hinter Thilo Töpken. Der Angreifer verletzte sich im Landespokal - die Diagnose stand zuletzt noch aus.