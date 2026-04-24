MSV live: Flutlichtduell zwischen Alemannia Aachen und Duisburg

Im Saisonfinale geht es für den MSV Duisburg noch einmal um alles. Der direkte Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga ist zum greifen nah, doch dafür müssen die Meidericher wohl das perfekte Saisonfinale hinlegen. Aachen konnte nach schwacher Hinrunde eine beeindruckende Aufholjagd auf das Parkett legen, für einen Angriff ganz oben reichte es aber nicht mehr. Beide Mannschaften haben in dieser Woche die Lizenz für die kommende Spielzeit ohne Auflagen erhalten.