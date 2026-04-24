MSV live: Flutlichtduell zwischen Alemannia Aachen und Duisburg

Es ist das mit Spannung erwartete Topspiel in der 3. Liga zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg. Die beiden aktuell formstärksten Mannschaften treffen im Flutlichtduell und vor ausverkauftem Haus im Aachener Tivoli aufeinander. Für die Zebras geht es noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, die Alemannia will die Saison bestmöglich beenden. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich.
Im Saisonfinale geht es für den MSV Duisburg noch einmal um alles. Der direkte Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga ist zum greifen nah, doch dafür müssen die Meidericher wohl das perfekte Saisonfinale hinlegen. Aachen konnte nach schwacher Hinrunde eine beeindruckende Aufholjagd auf das Parkett legen, für einen Angriff ganz oben reichte es aber nicht mehr. Beide Mannschaften haben in dieser Woche die Lizenz für die kommende Spielzeit ohne Auflagen erhalten.
Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
So., 26.04.26 13:30 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
So., 26.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
So., 26.04.26 19:30 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II
35. Spieltag: (A) Alemannia Aachen (7.)
36. Spieltag: (H) FC Energie Cottbus (3.)
37. Spieltag: (A) FC Erzgebirge Aue (19.)
38. Spieltag: (H) Viktoria Köln (11.)
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