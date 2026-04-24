 2026-04-23T13:43:33.969Z

Allgemeines

MSV live: Flutlichtduell zwischen Alemannia Aachen und Duisburg

Am Freitagabend treffen Alemannia Aachen und der MSV Duisburg im Topspiel der 3. Liga aufeinander. FuPa Niederrhein berichtet ausführlich live aus dem Stadion.

von Marcel Eichholz · Heute, 11:00 Uhr · 0 Leser
Der MSV Duisburg hat den Aufstieg noch im Blick.
Der MSV Duisburg hat den Aufstieg noch im Blick. – Foto: red

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3. Liga
Alemannia Aachen
MSV Duisburg

Es ist das mit Spannung erwartete Topspiel in der 3. Liga zwischen Alemannia Aachen und dem MSV Duisburg. Die beiden aktuell formstärksten Mannschaften treffen im Flutlichtduell und vor ausverkauftem Haus im Aachener Tivoli aufeinander. Für die Zebras geht es noch um den Aufstieg in die 2. Bundesliga, die Alemannia will die Saison bestmöglich beenden. FuPa Niederrhein tickert die Partie ausführlich.

Heute, 19:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
19:00live

Im Saisonfinale geht es für den MSV Duisburg noch einmal um alles. Der direkte Durchmarsch von der Regionalliga West in die 2. Bundesliga ist zum greifen nah, doch dafür müssen die Meidericher wohl das perfekte Saisonfinale hinlegen. Aachen konnte nach schwacher Hinrunde eine beeindruckende Aufholjagd auf das Parkett legen, für einen Angriff ganz oben reichte es aber nicht mehr. Beide Mannschaften haben in dieser Woche die Lizenz für die kommende Spielzeit ohne Auflagen erhalten.

>>> Hier geht es zum ausführlichen Liveticker

Der Spieltag in der Übersicht

Fr., 24.04.26 19:00 Uhr Alemannia Aachen - MSV Duisburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr FC Erzgebirge Aue - SV Wehen Wiesbaden
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr VfL Osnabrück - SC Verl
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr F.C. Hansa Rostock - SSV Jahn Regensburg
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSV 1860 München - SSV Ulm 1846 Fußball
Sa., 25.04.26 14:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim II - FC Ingolstadt 04
Sa., 25.04.26 16:30 Uhr SV Waldhof Mannheim - 1. FC Schweinfurt 05
So., 26.04.26 13:30 Uhr Viktoria Köln - FC Energie Cottbus
So., 26.04.26 16:30 Uhr Rot-Weiss Essen - 1. FC Saarbrücken
So., 26.04.26 19:30 Uhr TSV Havelse - VfB Stuttgart II

>>> So tippt die Redaktion den Spieltag

Das Restprogramm der Zebras

35. Spieltag: (A) Alemannia Aachen (7.)
36. Spieltag: (H) FC Energie Cottbus (3.)
37. Spieltag: (A) FC Erzgebirge Aue (19.)
38. Spieltag: (H) Viktoria Köln (11.)

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