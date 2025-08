MSV LIVE: Duisburg zum Saisonauftakt gegen VfB Stuttgart II

Etwas mehr als zehn Jahre liegt das letzte Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften Zurück. In der Saison 2015/16 gab es zunächst ein 1:1 in Duisburg, das Rückspiel gewann der MSV dann mit 2:1. Auch in der Spielzeit davor gab es bei zwei Unentschieden keine Niederlage für de Zebras. Seitdem hat sich vieles verändert, doch die Ungeschlagen-Serie soll gerne fortgeführt werden. Duisburg will sich nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West zunächst wieder in der 3. Liga etablieren, um dann die 2. Bundesliga ins Visier zu nehmen.

Hirsch steht dabei nahezu das gesamte Personal zur Verfügung. Einzig auf Mert Göckan und Leon Müller wird er verzichten müssen, auch Jonas Michelbrink und Moritz Montag werden nicht dabei sein. Sie spielen in den Planungen des Übungsleiters derzeit keine Rolle und ein Wechsel in den kommenden Wochen erscheint durchaus realistisch.

"Die 3. Liga ist für uns kein Abenteuer. Für mich und unsere Abläufe ändert sich im Vergleich zur Vorsaison erstmal nichts, einzig die Auswärtsfahrten werden länger", erklärt Hirsch und verweist auf dieselben Mechanismen in der Vorbereitung auf das Duell gegen Stuttgart, die es auch in der Regionalliga gegeben hat. Gleichwohl freut er sich auf die bundesweite mediale Präsenz.