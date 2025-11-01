MSV live: Duisburg zu Gast an der Bremer Brücke

Ein volles Haus und eine fantastische Stimmung erwartet Timo Schultz am Samstag. Der Trainer des VfL Osnabrück hat sein Team gut auf den starken Aufsteiger vorbereitet. "Duisburg ist eine dynamische, eingespielte Mannschaft, die viel Spielfreude zeigt. Wir wissen aber auch, was wir können – und wollen vor unseren Fans wieder ein Ausrufezeichen setzen", erklärt der Coach vor dem traditionsreichen Aufeinandertreffen am Samstag.

Während Schultz personell aus dem Vollen schöpfen kann - nach überstandener Erkrankung ist mit Bernd Riesselmann auch der letzte zuletzt fehlende Akteur ins Training der Osnabrücker zurückgekehrt -, muss MSV-Coach Dietmar Hirsch auf gleich vier Akteure verzichten. Nach seiner fünften Gelben Karte im Revierderby gegen Rot-Weiss Essen muss Steffen Meuer eine Partie aussetzen. Hinzu kommen die Langzeitverletzten Jakob Bookjans, Dennis Borkowski und Omer Hanin.

Osnabrück konnte drei der vergangenen vier Spiele für sich entscheiden, einzig gegen die unberechenbare Zweitvertretung der TSG Hoffenheim gab es eine überraschend klare 0:4-Klatsche. Duisburg hingegen wartet seit nunmehr vier Begegnungen auf einen Erfolg, holte aber zumindest drei Zähler. Großen Druck verspüren sie an der Wedau trotzdem nicht. "Wir müssen nicht gewinnen - aber wir wollen", betonte Hirsch im Vorfeld.