MSV LIVE: Duisburg zerlegt Regensburg

Dietmar Hirsch hat Bock. Bock auf Fußball, Bock auf den MSV und Bock auf die nun wieder deutlich längeren Auswärtsfahrten. "Es ist doch geil. Wir können im Bus auf dem Hinweg Fußball gucken, wir können abends zusammen im Hotel Fußball gucken und auf der Rückfahrt können wir dann nochmal Fußball gucken", kommentierte der 53-Jährige seine Pläne für die vielen Stunden im Mannschaftsbus der Zebras. Dort zieht ein ganz neues Gefühl ein, denn die Landesgrenzen von Nordrhein-Westfalen hat der Zebra-Tross für ein Pflichtspiel zuletzt im Mai 2023 verlassen.

Damals endete eine Katastrophen-Saison mit dem verdienten Abstieg des Traditionsvereins in die Regionalliga, während der Jahn den Aufstieg in die 2. Bundesliga feierte. Nun, rund ein Jahr später, stehen sich die Teams erneut gegenüber und das mit nahezu komplett runderneuerten Teams.

Duisburg ist nach dem 2:1-Auftaktsieg vom vergangenen Wochenende gegen die U23 des VfB Stuttgart schon voll in der Liga angekommen und möchte nun punktetechnisch nachlegen. Regensburg kam zum Auftakt zu einem glücklichen Remis im Derby gegen den FC Ingolstadt. Den Ausgleich erzielte der Jahn dabei erst in der Nachspielzeit. "Sie haben Moral gezeigt und bewiesen, dass sie körperlich topfit sind", betonte Hirsch.