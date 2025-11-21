MSV live: Duisburg will in Hoffenheim Spitzenplatz ausbauen

Heimspiel in Hoffenheim - So dürfte es am Freitagabend ablaufen, wenn die Zebras bei der Zweitvertretung des Bundesligisten antreten. Rund 1.000 Anhänger aus der Stahlstadt werden sich auf den Weg in den Süden machen und ihr Team lautstark anfeuern. Das ist "keine Selbstverständlichkeit", wie Cheftrainer Dietmar Hirsch im Pressegespräch vor der Partie betont hat.

Vor zwei Wochen haben die Meidericher zurück in die Erfolgsspur gefunden. Mit 2:1 siegten sie da vor heimischer Kulisse gegen Waldhof Mannheim. Zuvor gab es zwei Unentschieden in den Spitzenspielen gegen Rot-Weiss Essen und beim VfL Osnabrück. Die kleine Delle bei den Ergebnissen scheint damit ausgebeult zu sein. Bei der TSG wird sich zeigen, ob der Trend so bestätigt werden kann.

Ergebnistechnisch nur schwer einzuschätzen ist da schon der Gegner. Zuletzt gab es eine überraschende 1:2-Niederlage beim 1. FC Schweinfurt, zuvor aber auch spektakuläre Siege, wie beispielsweise das 4:0 in Osnabrück. Das hat auch Hirsch registriert, der aber nicht von seinem Matchplan abweichen will. Der Gegner soll "früh angelaufen werden" und so im Spielaufbau unter Druck gesetzt werden. In der Vergangenheit hat sich das als durchaus erfolgreiches Mittel im Spiel der Zebras gezeigt. Wie es ausgeht, erfahrt ihr ab 19 Uhr im ausführlichen Ticker von FuPa Niederrhein.