MSV live: Duisburg will die Hansa-Kogge versenken

Die Ausbeute der Duisburger in Rostock in der jüngeren Vergangenheit liest sich überschaubar. Der bislang letzte Sieg ist auf den 9. November 2019 datiert. Lukas Scepanik und Vincent Vermeij trafen damals für die Zebras. Seitdem ging es für den MSV bis in die viertklassige Regionalliga West hinunter, aus der der Verein aber mit zahlreichen Rekorden direkt wieder in die 3. Liga aufgestiegen ist und sich nun anschickt, den Durchmarsch in Liga 2 zu schaffen. Damit das gelingt, wäre ein Punktgewinn in Rostock enorm wichtig, denn es geht in den kommenden Wochen gegen den TSV 1860 München, Rot-Weiss Essen und den VfL Osnabrück - allesamt Topmannschaften der Liga, die ihrerseits noch den Aufstieg im Blick haben.