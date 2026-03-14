MSV live: Duisburg will die Hansa-Kogge versenken

Das Topspiel in der 3. Liga steigt an diesem Samstag in Rostock. Der heimische FC Hansa empfängt den MSV Duisburg. Das Stadion dürfte nahezu ausverkauft sein, deutlich über 1.000 Anhänger aus Meiderich haben sich auf den Weg an die Ostsee gemacht - so viele wie schon lange nicht mehr. Es geht um nicht weniger als eine gute Ausgangsposition für die anstehenden Spitzenspiele im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga.
Die Ausbeute der Duisburger in Rostock in der jüngeren Vergangenheit liest sich überschaubar. Der bislang letzte Sieg ist auf den 9. November 2019 datiert. Lukas Scepanik und Vincent Vermeij trafen damals für die Zebras. Seitdem ging es für den MSV bis in die viertklassige Regionalliga West hinunter, aus der der Verein aber mit zahlreichen Rekorden direkt wieder in die 3. Liga aufgestiegen ist und sich nun anschickt, den Durchmarsch in Liga 2 zu schaffen. Damit das gelingt, wäre ein Punktgewinn in Rostock enorm wichtig, denn es geht in den kommenden Wochen gegen den TSV 1860 München, Rot-Weiss Essen und den VfL Osnabrück - allesamt Topmannschaften der Liga, die ihrerseits noch den Aufstieg im Blick haben.
29. Spieltag: (A) F.C. Hansa Rostock (7.)
30. Spieltag: (H) TSV 1860 München (6.)
31. Spieltag: (A) Rot-Weiss Essen (4.)
32. Spieltag: (H) VfL Osnabrück (1.)
33. Spieltag: (A) SV Waldhof Mannheim (9.)
34. Spieltag: (H) TSG 1899 Hoffenheim II (13.)
35. Spieltag: (A) Alemannia Aachen (10.)
36. Spieltag: (H) FC Energie Cottbus (2.)
37. Spieltag: (A) FC Erzgebirge Aue (17.)
38. Spieltag: (H) Viktoria Köln (11.)
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