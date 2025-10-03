MSV live: Duisburg vor ausverkauftem Haus gegen Hansa Rostock

Es sind beste Voraussetzungen für ein packendes Duell in der 3. Liga. Allein aus Rostock werden rund 4.000 Fans im Ruhrpott erwartet, die am Feiertag die weite Fahrt auf sich nehmen. Hinzu kommen zahlreiche Duisburger, sodass mit deutlich über 26.000 Fans gerechnet wird und wohl ausverkauft vermeldet werden kann. Am Donnerstag waren noch wenige Restkarten im VIP-Bereich, sowie ein kleines Kontingent an Gästekarten verfügbar.

Auf einen "geilen Gegner" freut sich MSV-Coach Dietmar Hirsch, der als Profi einst selbst für den FC Hansa auflief. Von 2001 bis 2003 stand der heue 53-Jährige in 43 Begegnungen für die Kogge in der Bundesliga auf dem Feld und erzielte dabei drei Tore. Inzwischen liegt Hirschs Fokus aber wieder rein auf seinem Herzensverein aus Duisburg. Mit den Zebras mischt der Übungsleiter nach dem Aufstieg aus der Regionalliga West nun auch die dritthöchste Spielklasse auf und hat bereits einen Start-Rekord eingesackt. Zwar gab es zuletzt auswärts zweimal in Folge ein Unentschieden, doch daheim ist der MSV eine Macht. Getragen vom "Wahnsinn von der Wedau" soll gegen Rostock nachgelegt und der Vorsprung an der Tabellenspitze ausgebaut werden. Klares Ziel sind die 45 Punkte, die wohl zum Klassenerhalt reichen würden. Alles was darüber hinausgeht, ist ein nettes Zubrot.