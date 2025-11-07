MSV live: Duisburg unter Flutlicht gegen Waldhof Mannheim

Am vergangenen Wochenende hat der MSV die Tabellenführung in der 3. Liga zurückerobert. Die Zebras trennten sich im Spitzenspiel gegen den VfL Osnabrück 0:0, zeitgleich unterlag Energie Cottbus beim TSV 1860 München, wodurch sich die Duisburger wieder an den Lausitzern vorbeischoben. Punktgleich stehen die beiden Teams nun im Klassement ganz oben. Im Mittelfeld rangiert der Waldhof, hat mit 19 Punkten aber nur sieben Zähler Rückstand auf die Topteams.

Die letzten Duell zwischen Duisburg und Mannheim waren ausgeglichen. Jeweils remis trennten sich die Mannschaften in der Saison 2023/24, in den beiden Jahren zuvor behielt der Waldhof jeweils mit 3:1 die Nase vorn. Der bis dato letzte Sieg der Meidericher ist datiert auf den 17. November 2002. Marius Ebbers sicherte dem Spielverein da mit einem Doppelpack die drei Punkte - in der 2. Bundesliga wohlgemerkt.

Emotional wird es in der Halbzeitpause. Oberbürgermeister Sören Link will dann Bernard Dietz ehren. Die MSV-Legende war am Vormittag in Frankfurt auf dem DFB-Bundestag zum Ehrenspielführer der Nationalmannschaft ernannt worden. Damit ist er in einen besonders ausgewählten Kreis aufgenommen worden, denn mit Fritz Walter, Uwe Seeler, Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus, Jürgen Klinsmann und Philipp Lahm ist nur sechs Kapitänen der DFB-Elf diese Ehrung bisher zuvor zuteil geworden.