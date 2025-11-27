MSV live: Duisburg trifft im Westschlager auf Alemannia Aachen

Mehr als 13 Jahre sind seit dem bis dato letzten Aufeinandertreffen zwischen dem MSV Duisburg und Alemannia Aachen vergangen. Am Samstag kommt es endlich wieder zur Neuauflage des traditionsreichen Westschlagers. Im Duisburger Wedaustadion ist dann wohl mit einem ausverkauften Haus zu rechnen - und die Fans dürfen sich auf etwas gefasst machen.

Groß war der Frust nach der deftigen 1:4-Klatsche bei der TSG Hoffenheim II. Besonders die Spieler äußerten sich im Nachgang selbstkritisch, die schlechte Leistung hätte sich auch kaum wegdiskutieren lassen können. "Jeder war extrem angepisst und selbstkritisch", betont MSV-Coach Dietmar Hirsch am Donnerstag im Pressegespräch vor dem anstehenden Duell gegen Aachen am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker). "Wir haben das Spiel analysiert, die notwendigen Schlüsse gezogen und dann sofort wieder nach vorn geblickt", sagt er weiter.

Laut Hirsch ist es aktuell eine "Phase", von der er hofft, dass sie vorüber sei. Ob dem so ist, dürfte sich am Samstag zeigen, wenn sein Team auf auswärtsstarke Aachener trifft. Optimistisch stimmt ihn vor allem, "wie die Mannschaft mit der Niederlage in Hoffenheim umgegangen ist". Hinzu kommen als weiterer Puzzlestück die langfristigen Ausfälle wichtiger Spieler. "So haben wir nicht mehr die Chance, durch Wechsel noch einmal neues Tempo auf den Platz zu bringen", erläutert Hirsch. Besonders die quirligen Simon Symalla und Jakob Bookjans werden schmerzlich vermisst. Ein weiterer Ausfall für Samstag ist Florian Krüger, der sich mit einer Mandelentzündung herumplagt. Wieder fit ist hingegen Joshua Bitter.

Die Vorfreude auf de Westschlager ist groß. "Jeder freut sich auf das Spiel", unterstreicht der Übungsleiter. Leicht wird die Aufgabe allerdings nicht. "Aachen holt auswärts mehr Punkte. Sie sind schnell im Kopf und in den Umschaltmomenten. Darauf sind wir vorbereitet. Wer am Samstag die besseren und schnelleren Entscheidungen trifft, wird das Duell für sich entscheiden", analysiert der 53-Jährige abschließend. Noch sind gut 800 Tickets im Vorverkauf verfügbar, knapp über 27.600 Karten sind bereits an den Fan gebracht worden.