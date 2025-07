MSV live: Duisburg testet in Homberg gegen Lommel SK

Zum wohl vorletzten Testspiel vor dem Start der Saison in der 3. Liga tritt der MSV Duisburg am Mittag in PCC-Stadion in Homberg an. Zu Gast ist der belgische Zweitligist Lommel SK. Für die Zebras ist es das sechste Kräftemessen in der laufenden Vorbereitung, ob es noch einen siebten Vergleich geben wird, ist aktuell noch nicht klar, denn das eigentlich geplante Testspiel gegen die Offenbacher Kickers musste abgesagt werden.