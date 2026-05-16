MSV live: Duisburg spielt gegen Viktoria Köln um den Aufstieg

Zum letzten Mal in dieser Saison rollt in der 3. Liga an diesem Samstag der Ball. Die Meisterschaft hat der VfL Osnabrück für sich entschieden, die Absteiger stehen ebenso fest. Spannend bleibt die Frage, wer in der Endabrechnung die Plätze zwei und drei belegt, somit also direkt aufsteigt, beziehungsweise in der Relegation sein Glück versuchen kann. Als aktueller Tabellendritter hat der MSV Duisburg zumindest die Relegation in den eigenen Händen - gelingt den Zebras womöglich der ganz große Coup?
Die Ausgangslage ist klar für die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch. Mit einem Sieg sollten die Meidericher den Relegationsplatz sicher haben, sofern Verfolger Rot-Weiss Essen nicht mit mindestens sechs Toren mehr als der MSV sein Auswärtsspiel beim SSV Ulm gewinnt. Welche Konstellationen möglich sind, kann an dieser Stelle nachgelesen werden.
Personell kann Hirsch nahezu aus dem Vollen schöpfen, es fehlen lediglich die Langzeitverletzten Jesse Tugbenyo, Max Dittgen, Florian Egerer und Dennis Borkowski. Welche Formation der Übungsleiter aufbieten wird, bleibt die spannende Frage. Im Pressegespräch vor dem Duell hat Hirsch aber die grobe Marschrichtung verraten. "Wir wollen einfach nur dieses Spiel gewinnen. Alles andere sieht man dann im Verlauf der Partie. Es kann Konstellationen geben, wo wir umdenken. Aber zum Start geht es erstmal nur um einen Sieg", sagte der 54-Jährige. Damit hätte seine Mannschaft auch den Teil der Aufgabe erledigt, den sie selbst beeinflussen kann. Auf den Rängen und der Trainerbank wird mit Sicherheit auch die Konkurrenz im Blick behalten.
38. Spieltag
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim
Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock
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