MSV live: Duisburg spielt gegen Viktoria Köln um den Aufstieg

Die Ausgangslage ist klar für die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch. Mit einem Sieg sollten die Meidericher den Relegationsplatz sicher haben, sofern Verfolger Rot-Weiss Essen nicht mit mindestens sechs Toren mehr als der MSV sein Auswärtsspiel beim SSV Ulm gewinnt. Welche Konstellationen möglich sind, kann an dieser Stelle nachgelesen werden .

Personell kann Hirsch nahezu aus dem Vollen schöpfen, es fehlen lediglich die Langzeitverletzten Jesse Tugbenyo, Max Dittgen, Florian Egerer und Dennis Borkowski. Welche Formation der Übungsleiter aufbieten wird, bleibt die spannende Frage. Im Pressegespräch vor dem Duell hat Hirsch aber die grobe Marschrichtung verraten. "Wir wollen einfach nur dieses Spiel gewinnen. Alles andere sieht man dann im Verlauf der Partie. Es kann Konstellationen geben, wo wir umdenken. Aber zum Start geht es erstmal nur um einen Sieg", sagte der 54-Jährige. Damit hätte seine Mannschaft auch den Teil der Aufgabe erledigt, den sie selbst beeinflussen kann. Auf den Rängen und der Trainerbank wird mit Sicherheit auch die Konkurrenz im Blick behalten.

So läuft Spieltag 38

38. Spieltag

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Schweinfurt 05 - FC Erzgebirge Aue

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SC Verl - TSV 1860 München

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr Alemannia Aachen - TSV Havelse

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr MSV Duisburg - Viktoria Köln

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Jahn Regensburg - FC Energie Cottbus

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SV Wehen Wiesbaden - TSG 1899 Hoffenheim II

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr SSV Ulm 1846 Fußball - Rot-Weiss Essen

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr VfB Stuttgart II - VfL Osnabrück

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr FC Ingolstadt 04 - SV Waldhof Mannheim

Sa., 16.05.26 13:30 Uhr 1. FC Saarbrücken - F.C. Hansa Rostock