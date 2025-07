MSV live: Duisburg macht Testspiel-Stopp beim SV Sonsbeck

Bevor die Spieler des MSV Duisburg das diesjährige Sommer-Trainingslager abhaken können, steht noch eine letzte Aufgabe an. Beim SV Sonsbeck testen die Zebras am Sonntag um 15 Uhr. Nach dem lockeren Aufgalopp beim Duisburger SV 1900, den der MSV klar mit 7:0 gewann, und dem torlosen Unentschieden gegen den Europa-League-Quali-Teilnehmer Hibernian Edinburgh, ist es das dritte Testspiel der laufenden Vorbereitung.

Ähnlich wie in den ersten beiden Partien dürfte MSV-Coach Dietmar Hirsch wieder für möglichst viel Spielzeit für seine Schützlinge sorgen. Gegen den DSV und Hibernian wechselte er jeweils komplett durch. Kandidat für einen Einsatz ist Leon Müller. Der Mittelfeldspieler hat nun monatelang an seinem Comeback nach Verletzung gearbeitet, im Trainingslager konnte er vollumfänglich am Mannschaftstraining teilnehmen. Bis zum Saisonstart am ersten Wochenende im August hat er noch gute vier Wochen Zeit, um seinen Stammplatz zurückzuerobern.

Die Vorbereitung in der Übersicht