MSV live: Duisburg in Havelse vor dem siebten Streich

Ein weiterer Erfolg wäre dem MSV Duisburg in der derzeitigen Form allemal zuzutrauen. Mit der bisher möglichen Maximalpunktausbeute führt der Traditionsverein das Klassement souverän an. Doch nicht nur die 18 Punkte sind beeindruckend. Mit nur fünf Gegentoren stellt der MSV gemeinsam mit dem VfL Osnabrück die beste Defensive der Liga. 17 erzielte Treffer sind ebenfalls der Spitzenwert, wenngleich der 1. FC Saarbrücken und die Reserve der TSG Hoffenheim gleich oft erfolgreich waren.

Und der TSV? Der ist denkbar schlecht aus den Startlöchern gekommen. Magere zwei Pünktchen konnte der Aufsteiger bislang einfahren, hat nur sechs Tore erzielt und gleichzeitig 14 Treffer kassiert. Doch der Schein trügt, wie MSV-Coach Dietmar Hirsch nachdrücklich betont: "Der TSV hat für das, was er bislang angeboten hat, zu wenige Punkte. Sie haben oft erst in letzter Sekunde etwas Zählbares hergeschenkt." Doch auch hier ist seine Elf top. In der Schlussphase haben die Zebras schon mehr als einmal die Begegnung gedreht, zudem können sie sich stets auf ihre Joker verlassen. Egal wen Hirsch bringt, der frische Wind weht gleich durch die Mannschaft und der Effekt ist auf dem Rasen zu erkennen. Die Rollen im Vorfeld sind klar verteilt, ob sich auch alle Protagonisten an das Drehbuch halten werden, das erfahrt ihr am Sonntag ab 13.45 Uhr im ausführlichen FuPa-Liveticker.