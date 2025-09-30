MSV live: Duisburg im Spitzenspiel gegen Saarbrücken

Mit breiter Brust und viel Selbstvertrauen hat sich der Zebra-Tross am Montagmittag auf den Weg ins Saarland gemacht. Erst am Samstag hatten die Duisburger einen Rückstand gegen den FC Ingolstadt in einen Sieg umgewandelt. Großen Anteil daran hatte Patrick Sussek. Der Offensivmann der Zebras feierte nach längerer Verletzungspause sein Comeback auf dem Rasen und zeigte gleich, wie wichtig er für die Mannschaft ist. Den Ausgleich erzielte er selbst, den Siegtreffer bereitete er wenig später vor - viel besser kann man kaum zurückkommen.

In Saarbrücken starten die Uhren bekanntlich neu. Ein Blick auf die Statistik zeigt, der Ludwigspark ist eigentlich ein ganz gutes Pflaster für den Vizemeister von 1964. In der Drittliga-Abstiegssaison holte Duisburg einen Punkt im Saarland, in der Saison davor einen spektakulären 3:2-Erfolg. Insgesamt sind in der FuPa-Datenbank bislang 30 Aufeinandertreffen der Teams notiert. 15 davon entschied der MSV für sich, viermal wurden die Punkte geteilt und in elf Begegnungen ging Saarbrücken siegreich vom Platz. Zum ersten Mal trafen die Vereine übrigens am achten Spieltag der Bundesliga-Premierensaison aufeinander. Am 19. Oktober 1953 gewann der MSV mit 3:1 - vor 22.000 Zuschauern im Wedaustadion.