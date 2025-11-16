MSV live: Duisburg im Pokal-Viertelfinale beim SV Sonsbeck zu Gast

Es ist bereits das zweite Aufeinandertreffen von Sonsbeck und Duisburg in dieser Saison. Im Rahmen der Saisonvorbereitung stoppte der Zebra-Tross auf dem Rückweg aus dem niederländischen Trainingslager beim SVS - und fuhr einen ungefährdeten 6:0-Erfolg ein. Im Niederrheinpokal standen sich die Teams zuletzt am 13. November 2021 gegenüber, damals siegte der MSV nach einem Doppelpack von Aziz Bouhaddouz und einem Treffer von Orhan Ademi mit 3:0.

Auf die leichte Schulter darf der MSV den Opponent auf keinen Fall nehmen. Auch wenn Hirsch kein Freund der Phrase "Pokalspiele haben ihre eigenen Gesetze" ist, hat der SVS zuletzt doch eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass im Pokal mit ihnen zu rechnen. Im Viertelfinale der vergangenen Saison hatten sie Rot-Weiss Essen lange Zeit am Rande einer Niederlage. Klaus Keisers hatte schon in der ersten Minute die Sonsbecker Führung erzielt, RWE konnte erst kurz vor dem Ende den Ausgleich erzielen und mit einem Doppelschlag in der Nachspielzeit das Weiterkommen sichern. Dazu soll es am Sonntag nicht kommen, der MSV will "keine Experimente wagen" und geht hochkonzentriert in die Partie.

Personell fallen bei den Zebras nur die Langzeitverletzten Simon Symalla und Jakob Bookjans aus. Es ist gut möglich, dass Leon Müller nach seinem Comeback am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen Waldhof Mannheim, Minuten erhält, um Spielpraxis zu bekommen. Auch ist es denkbar, dass Julius Paris für Stammkeeper Max Braune zwischen den Pfosten steht. Auch Kapitän Alexander Hahn dürfte nach seiner Schulterverletzung aus dem Mannheim-Spiel geschont werden, mit Ben Schlicke steht ein starker Ersatzmann aber parat.