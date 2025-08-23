MSV live: Duisburg geht mit breiter Brust in das Duell gegen SSV Ulm

Dass das Kapitel Regionalliga West bei den Zebras abgeschlossen ist, dürfte am Nachmittag auch ein Blick in den Gästeblock zeigen. Mindestens 500 Fans sollen den Zweitliga-Absteiger aus Ulm ins Ruhrgebiet begleiten, was mehr Anhänger für die Gäste bedeuten würde, als sie die meisten Regionalliga-Vertreter an die Wedau mitgebracht hatten.

Von den Fans getragen

Gleichzeitig können sich die Zebras auch wieder auf ihre eigene Anhängerschaft verlassen. Nur noch ganz wenige Plätze sind für die Nordkurve erhältlich und auch in den bisher geöffneten Blöcken auf der Haupt- und Gegengeraden sind die Lücken überschaubar. Die spannende Frage ist die, ob die 20.000-Zuschauer-Marke geknackt werden kann. Die Mannschaft hätte es sich nach den Leistungen der vergangenen Wochen mehr als nur verdient. Spieler und Trainer haben zudem immer wieder betont, wie wichtig die Unterstützung von den Rängen sei und dass sie durchaus den Ausschlag geben kann.

Als aktueller Tabellenführer hat der MSV gleich den Träumereien der Fans weiteres Futter gegeben. Schon in der vergangenen Saison wurde nachts von den "Zebras im Europacup" geträumt. Daraus entwickelte sich letztlich der Wahnsinn von der Wedau, der mit einer Choreographie über das gesamte Stadion seinen Höhepunkt fand. Die dazu passenden T-Shirts gibt es ab sofort im ZebraShop und an den Verkaufsständen der Ultras - die für die Aktion maßgeblich verantwortlich sind - auf dem Michael-Tönnies-Platz hinter der Nordkurve. Sämtliche Erlöse werden dazu verwendet, um Kindern und Jugendlichen einen Stadionbesuch zu ermöglichen.