MSV live: Duisburg gegen Saarbrücken unter Zugzwang Der MSV Duisburg trifft auf den 1. FC Saarbrücken. Die Zebras sind nach durchwachsenen Ergebnissen unter Druck. von Marcel Eichholz · Heute, 16:10 Uhr · 0 Leser

Der MSV Duisburg braucht einen Sieg, um den Aufstiegstraum zu wahren. – Foto: Sven Leifer

Wenn am Sonntagnachmittag (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker) die Partie zwischen dem MSV Duisburg und dem 1. FC Saarbrücken angepfiffen wird, ist ein gewisser Druck auf den Schultern der Zebras nicht wegzudiskutieren. Zwar stand zuletzt hinten die Null, dafür herrschte in der Offensive aber weitestgehend Flaute. Die Konkurrenz rückt derweil immer näher heran. So blickt Cheftrainer Dietmar Hirsch auf die aktuelle Lage.

Die Defensive Stabilität stand beim Auswärtsspiel der Zebras beim FC Ingolstadt im Fokus. Die Null konnte gehalten werden, dafür lief nach vorne aber wenig. "Die Abschlüsse waren zu wenig. Wir müssen mutiger nach vorn spielen. Ich erwarte mehr Struktur im Spielaufbau und weniger lange Befreiungsschläge", erklärt Duisburgs Übungsleiter. Zugleich räumt er ein, dass womöglich der Kopf eine Rolle gespielt hat, war es doch das erste Gastspiel seiner Mannschaft in der Fremde nach dem 1:6-Debakel in Wiesbaden. Im anstehenden Heimspiel gegen den 1. FC Saarbrücken soll es nach durchwachsenen Ergebnissen wieder mit einem Dreier klappen. Leicht wird die Aufgabe indes nicht. Die Saarländer haben jüngst mit einem 2:0 gegen Wiesbaden nicht nur aufhorchen lassen, sondern dürften auch ihre Abstiegssorgen damit ad acta gelegt haben. Acht Punkte Vorsprung sind dafür zwar noch keine Garantie, doch die Entwicklung beim FCS stimmt. Seit fünf Begegnungen sind die Saarbrücker ungeschlagen, der Trainerwechsel brachte acht Punkte aus vier Partien.