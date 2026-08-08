MSV live: Duisburg eröffnet Saison gegen SV Meppen

Groß ist die Vorfreude bei Spielern und Fans. "Wir sind heiß", sagte Duisburgs Innenverteidiger Tobias Fleckstein jüngst über den anstehenden Saisonstart . Auch die Fans fiebern dem Auftakt entgegen. Mehr als 25.000 Zuschauer werden am Samstag im Stadion erwartet, allein über 2.000 Anhänger nehmen im Gästeblock Platz. Damit ist das Interesse der SVM-Fans am Auswärtsspiel deutlich höher als es bei Bundesliga-Aufsteiger SV Elversberg der Fall ist, der zwei Wochen später zum Erstrunden-Duell im DFB-Pokal an der Wedau gastiert und gerade einmal die Hälfte der Tickets im Vorverkauf an den Fan gebracht hat..

Duisburg und Meppen können jeweils auf eine erfolgreiche Vorbereitung zurückblicken. Die Emsländer ließen zuletzt mit einem überzeugenden 3:0-Erfolg beim VfL Osnabrück aufhorchen. Zuvor wurde bereits die Zweitvertretung des FC Schalke 04, immerhin ein Top-Team in der Regionalliga West, mit 8:0 nach allen Regeln der Kunst demontiert und auch das 3:2 im Trainingslager gegen Sparta Rotterdam hat Aussagekraft. Gleich zu Beginn der Vorbereitung siegte Meppen mit 4:1 beim SSV Jeddeloh.

Auch Duisburg startete überaus erfolgreich und torreich in die Testspielphase. Jeweils mit 21:0 wurden Viktoria Buchholz und der DSC Preußen bezwungen, im ersten richtigen Härtetest folgte ein 3:2-Sieg über Champions-League-Anwärter NEC Nijmegen. TOP Oss wurde 1:0 geschlagen, der Bonner SC mit 4:1. Die einzige Niederlage gab es im Anschluss gegen Beerschot VA (2:4), ehe die Zebras gegen Arminia Bielefeld wieder ein anderes Gesicht zeigten. Das Spiel beim Zweitligisten endete 1:1. Ebenfalls Unentschieden fand die Generalprobe bei Sparta Rotterdam ihr Ende. Mehr als 1.500 Fans begleiteten die Duisburger in die niederländische Hafenstadt und sorgten dort für erstklassige Stimmung. Ab sofort wird es für beide Mannschaften wieder ernst. In der 3. Liga zählen nur Siege.