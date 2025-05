MSV LIVE: Duisburg ein letztes Mal in Liga 4

Die Entscheidung um die Meisterschaft ist schon längst gefallen. Duisburg hat sich vorzeitig die Schale gesichert und den "Betriebsunfall" umgehend korrigiert. In der kommenden Saison gibt es an der Wedau wieder Drittliga-Fußball zu sehen. Doch ganz so weit ist es noch nicht. Zunächst einmal steht das Liga-Finale bei den Sportfreunden Lotte auf der Agenda und das ist noch einmal ein echtes Spitzenspiel. Der Aufsteiger aus Westfalen hat eine starke Saison gespielt und könnte mit einem Sieg gegen Duisburg und einem zeitgleichen Patzer des FC Gütersloh noch Vizemeister in der Regionalliga werden.

Das weiß auch Duisburgs Cheftrainer Dietmar Hirsch und verspricht zugleich die notwendige Ernsthaftigkeit bei seinen Spieler. "Es ist ein ganz normales Meisterschaftsspiel und das wollen wir auch gewinnen", betont der Duisburger Übungsleiter. Auch für den Kopf und mit Hinblick auf das darauffolgende Wochenende wäre ein Erfolgserlebnis wohl auch wünschenswert. Im großen Saisonfinale kommt es nämlich am Finaltag der Amateure zum Niederrheinpokalfinale gegen Rot-Weiss Essen. Das Duisburger Wedaustadion war binnen weniger Tage restlos ausverkauft. Gewinnt der MSV auch da, geht es endlich mal wieder in den DFB-Pokal. Doch das ist noch Zukunftsmusik für Hirsch. "Mit Essen beschäftige ich mich noch nicht. Das wäre respektlos gegenüber Lotte", sagt er. Klar, dass dann am Samstag auch die beste Elf auf dem Platz stehen wird.