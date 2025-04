MSV LIVE: Duisburg dreht Spiel durch Doppelschlag nach der Pause

Mit mehr als 22.000 Zuschauern rechnet der Verein am Ostersonntag gegen die Zweitvertretung der Domstädter. "Das ist absolut keine Selbstverständlichkeit", hebt Cheftrainer Dietmar Hirsch die Bedeutung der Fan-Unterstützung hervor. Immer mehr Plätze werden in Online-Vorverkauf als belegt angezeigt. Die Euphorie in Duisburg ist groß die Verbundenheit zum Verein hat ein neues Level erreicht. Das Wetter soll jedenfalls toll werden und was bietet sich nach dem Ostereiersuchen am Vormittag mehr an, als ein Besuch im Stadion?

Auf dem Rasen werden sich dann zwei spielstarke Mannschaften gegenüberstehen, wobei auf Kölner Seite einige Unwägbarkeiten vorprogrammiert sind. Die Domstädter ziehen in dieser Phase der Saison gerne potenzielle Kandidaten aus der eigenen U19 hoch, zudem könnten Akteure zu den Profis abgestellt werden müssen, die nahezu zeitgleich um wichtige Punkte für die Bundesliga-Rückkehr kämpfen. Dahin will irgendwann auch der MSV wieder zurück, doch zunächst ist der Vier-Jahres-Plan auf die 2. Bundesliga ausgerichtet. Der erste Schritt könnte schon in Kürze erfolgreich abgehakt werden.

So spielen die Mannschaften

